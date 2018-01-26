Этапы работ укладки штучного паркета

Пол из натурального дерева всегда считался красивой, теплой и уютной деталью оформления в доме. Для создания более оригинального варианта покрытия всегда используется паркет. Особенно популярен штучный паркет, даже несмотря на то, что его укладка довольно сложна в исполнении.

Любой вид материала можно установить собственноручно без каких-либо проблем. Дом паркета рекомендует, когда в помещении стоит влажность выше средней, выбрать необходимые материалы для качественного проведения ремонта. Кроме того, после высыхания между плашками паркета появятся зазоры. Ремонтировать в таком случае паркет будет гораздо дороже.

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Укладка штучного паркета разделяется на несколько этапов, а именно: детальный осмотр на повреждения и ремонт старого основания, стяжку пола, грунтовку стяжки, установку и крепление фанеры, а также шлифовку и шпаклевку. Процесс кладки паркета довольно прост в исполнении, однако на другие этапы требуется потратить немного больше времени.

По окончании работ по отделке стен и потолков, а также их проверки на герметичность, можно приступать непосредственно к кладке паркета. При самостоятельной укладке пакета следует соблюдать в помещении постоянную температуру и влажность. Рекомендуется, чтобы влажность стен была не более 5%, а пола – 4%. Оптимальная температура для кладки 20 градусов.

Лучше всего для кладки применять паркет, сделанный из вишни, дуба, ореха или клена. Чаще всего для паркета используется дуб. Данный материал отличается большой прочностью, устойчивостью к воздействию влаги, а также может быть оформлен в различных цветовых оттенках. Единственный недостаток такого паркета в том, что в любом случае через некоторое время он потемнеет. Во время приобретения штучного паркета из думы следует узнать, сколько времени он высушивался. Если был использован ускоренный вариант сушки, паркет после кладки станет хрупким и быстро сломается. Кроме того, довольно неплохим вариантом для кладки будет паркет из бука. Данный материал на http://www.dom-parketa.ru также обладает большим выбором цвета. Однако паркет из бука нельзя класть в местах с чересчур высокой влажностью, а также там, где часто происходят резкие перепады температуры.