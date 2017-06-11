Этапы ремонта в квартире

У многих людей ремонт вызывает ассоциации с потраченными нервами, трудной работой и большим количеством потраченного времени. Однако этот процесс может происходить и по-другому. От ремонта можно получить удовольствие, если сделать его простым и интересным. Перейдя по ссылке https://xn--80aqfgkangfhg.xn--p1ai/ можно обратиться в компанию по вывозу строительного мусора.

Этапы ремонтных работ

Приступая к работе, важно помнить, что необходимо весь проходит с соблюдением порядка и последовательности. Поэтому важно составить план, по которому и будут происходить работы.

Подготовительный этап. Именно здесь важно подготовить комнату к последующим изменениям. Для этого производят демонтаж окон и дверей. Необходимо снимать старую штукатурку, обои, побелку, покрытие пола. На этом этапе снимают и перегородки.

Если к концу ремонта во время проведения отделочных работ обнаруживается какая-то вещь в квартире, которую не демонтировали, нужно переделывать часть проделанной работы. Делать это нужно не спеша, чтобы не сделать еще больше разрушений. Поэтому необходимо тщательно проверять, все ли детали были демонтированы.

Замена стеклопакетов. Здесь важно провести трудоемкую и грязную работу с демонтажем старых оконных блоков. А после установки новых их закрывают полиэтиленовой пленкой.

Штукатурные работы. Наложение штукатурки начинается с покрытия стены грунтовкой, разметки и установки маячковых профилей. Затем оштукатуривают стены и делают откосы.

Коммуникации и сантехнические работы. На этом этапе необходимо устанавливать радиаторы, разводить электрокабель. Перед тем, как начать укладку кабелей, необходимо установить разметку с местоположением розеток и выключателей на оштукатуренной стене. Далее нужно приступить к штробированию отверстий и канавок для кабелей. Нельзя забывать о том, чтобы нарисовать схему электропроводки.

Подготовка пола. Сначала нужно положить стяжку, выровнять ее и дождаться пока она высохнет. Разные материалы высыхают по-разному, поэтому нужно правильно выбирать их.

Отделочные работы. После того, как будет подготовлен пол, можно начинать установку дверей и отделку. Укладывать напольное покрытие можно после того, как будут подготовлены стены и потолок. Далее можно устанавливать плинтус, розетки.

Специалисты рекомендуют начинать работы с дальней комнаты и передвигаться к входной двери.

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