Этапы ремонта в квартире

Ремонт — это хорошее дело! Распланировав все по полочкам, результат обязательно порадует. Конечно же, во время ремонта возникает ряд вопросов на определенных этапах, к примеру, вопрос встроенной мебели и раздвижных межкомнатных дверей.

Советы по правильному подбору и планировке шкафов-купе

Ремонт в комнате и установку встроенного шкафа рекомендуется проводить, опираясь на следующие моменты:

Проект и планировка. Проект встроенной мебели и ее планировка в квартире координируют все последующие действия.

Подготовка и отделка стен. Благодаря выравненной поверхности стен установка встроенной мебели будет происходить без дополнительных подгонок геометрии и неровностей.

Дополнительное освещение в шкафу. В том случае если предполагается во встроенном шкафу дополнительное освещение, необходимо позаботиться о проводке.

Необходимые комплектующие. После того как проведены все максимально точные замеры размеров шкафа согласно проекту, а также распланирован декор и внутреннее наполнение стоит позаботиться о необходимых комплектующих: направляющие, стопоры, крепежи, необходимый инструмент и материалы.

Сборка и монтаж. После учета и подготовки всех предшествующих этапов собственно и начинается сама сборка в СПБ встроенные шкафы купе.

Сборку и установку можно проводить самостоятельно, ознакомившись с определенными принципами. И все же рекомендуется доверить все работы по сборке и монтажу встроенных шкафов специалистам в этой области.

Раздвижные межкомнатные двери

Межкомнатные двери играют немаловажную роль во всем интерьере помещения. На чем основан выбор межкомнатных дверей?

Материал выполнения. Экологически чистые и натуральные материалы.

Структура натурального дерева. Окрас дерева должен быть однородным без замутненной тонировки.

Гладкая и ровная поверхность двери.

Бесспорная геометрия. Допуск расхождения в 1мм.

Декор и интерьер.

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