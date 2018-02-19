Этапы создания сайта

mavit
Автор: mavit Февраль 19, 2018 05:37

Этапы создания сайта

Многим специалистам и предпринимателям сайт помогает находить клиентов, покупателей, партнёров. Сайт – это ресурс помогающий осуществлять информирование и получать обратную связь, продвигать услуги и товары. Сайт помогает продавать и узнавать о потребностях целевой аудитории, повышает эффективность любого бизнеса.

Специалисты создадут сайт под ключ, с учётом особенностей бизнеса, потребностей клиентов. Основные моменты при создании сайта Любой сайт создаётся примерно по следующей схеме: Сначала надо определиться с целями – для чего нужен сайт, какие конкретные задачи он будет решать. Важно знать, для какой аудитории он создаётся, какие функции будет выполнять. Будет ли проводиться продажа продукции или услуг через сайт, осуществляться связь с партнёрами, сотрудниками, потенциальными клиентами. Правильно сформулированная цель – залог успешного сайта и высокой его эффективности. Следующий этап – составление технического задания для разработчика, чтобы ему было понятно, над чем работ ать. В ТЗ нужно указать цель, дать описание целевой аудитории. Изложить пожелания относительно дизайна, структуры функций. Далее дизайнер создаёт макет. После утверждения макета заказчиком, к работе приступает верстальщик. Далее следует этап программирования. Создаются страницы, разделы и другие составляющие. Теперь можно приступить к наполнению различной информацией. Это рисунки, тексты, фото. Файлы сайта необходимо разместить на хостинге. Это можно делать не обязательно после наполнения сайта, а на любом этапе создания. Готовый сайт нужно протестировать, чтобы выявить возможные недочёты исправить. Возможно, потребуется обучить сотрудников. После чего проект можно запускать в работу. В процессе работы сайта могут потребоваться различные изменения, отладка. Для обслуживания сайта необходимо создание рабочей группы, включающей в себя дизайнера, веб-технолога, редактора-копирайтера и других специалистов, которые будут вовремя размещать необходимый контент, фотографии, следить за всеми процессами, происходящими на сайте.

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mavit
Автор: mavit Февраль 19, 2018 05:37
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