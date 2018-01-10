Этапы установки межкомнатной двери

Ни один дом или квартира, не обходится без межкомнатных дверей. Они нужны не только для того, чтобы чётко разделить границы комнат, но и в полной мере дополняют интерьер помещения, делая его более выразительным.

А перейдя по ссылке http://gor-master.ru/ustanovka-dverei можно получить информацию о установке двери в Волгограде. Выбрав двери, многих начинает мучить вопрос: насколько сложно будет самостоятельно провести монтаж и из каких этапов он состоит? Вот краткий экскурс по установке межкомнатной двери.

Шаг 1. Собираем необходимые инструменты.

Чтобы приступить к монтажу, понадобится:

— электрическая дрель или перфоратор;

— пила;

— несколько свёрл по дереву 3 и 4 мм;

— буры по бетону 4 и 6 мм;

— отвертка или шуруповерт (с ним быстрее);

— рулетка, строительный карандаш, уровень;

— дюбеля и саморезы по дереву.

Не забудьте о монтажной пене.

Шаг 2. Снимает старую конструкцию.

Если установка двери происходит на место старой, следует осторожно её демонтировать, дабы не повредить дверной проём.

Шаг 3. Собираем коробку двери.

Коробка состоит из трёх брусьев – двух вертикальных и одного горизонтально. В зависимости от выбранного типа двери они могут отличаться стыком. В любом случае, их нужно скрепить вместе таким образом, чтобы они не ёрзали. Перед тем как вгонять в них саморезы, нужно наметить их распоряжение и просверлить несколько дырок сверлом меньшего диаметра.

Шаг 4. Крепим короб в проход.

Получившуюся конструкцию крепят в дверной приём, попутно выравнивая её по строительному уровню. Намечаем места креплений и сверлим там дыры. Убираем короб и буримся в намеченных местах. Вставляем дюбеля, крепим короб на саморезы, чтобы он не прогнулся, подкладываем под него клинья. Всё это производим под чётким контролем показателей уровня.

Шаг 5. Навешиваем дверь на петли.

Крепим дверь на петли и проверяем как она закрывается. Если всё отлично, врезаем замок и устанавливаем ручку.

Шаг 6. Заполняем проемы монтажной пеной.

Самая простая работа. Заполняем пространство между дверью и стеной пеной снизу вверх. Ждём пока она высохнет.

В конце остаётся только отделать дверной прием и на это работа выполнена.