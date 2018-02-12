Этапы замены дверного замка

Зачастую владельцам квартиры приходится менять замки от входных дверей, когда они выходят из строя, или нужно сменить его для надёжности. В таких случаях, многие жители обращаются к мастерам, которые работают в компании, по замене замков.

Но другие владельцы жилья, это делают своими руками, когда требуется замена личинки дверного замка. Замена замка, на первый взгляд, не составляет особого труда, но требует внимания, некоторого количества времени и усидчивости. Если у владельца жилья этих качеств нет, то лучше воспользоваться услугами профессионального мастера. Он быстро произведёт осмотр замка и подскажет, что для его работы необходимо сделать. Зачастую нужно лишь заменить деталь, для его дальнейшей эксплуатации, а если замок необходим для усиления надёжности дверей, то он подскажет, какое лучше изделие выбрать, из представленного широкого ассортимента на рынке.

Перед тем, как производить ремонт замка или его замену, требуется тщательно осмотреть дверь, чтобы выявить: «Сможет ли она ещё послужить или лучше сразу установить новую дверь?». В том случае, если она отслужила владельцу жилья, длительный период времени или поломана, её лучше заменить сразу. Чтобы установить замок собственноручно, нужно правильно его подобрать. Он должен быть качественным и доступным по цене. Не рекомендуется покупать замок на сомнительном рынке, где не смогут дать гарантию на это изделие, а ещё хуже, если он не сможет защитить имущество хозяина, от проникновения в жилое помещение, нежеланных гостей. Для выбора качественного изделия необходимо посоветоваться со специалистом, чтобы замок устраивал всем требованиям и необходимым параметрам.

После приобретения качественного изделия, требуется подготовить дверь к замене замка. Снимать её, при замене замка, необходимости нет, так как можно это делать в подвешенном состоянии при помощи, ранее подготовленных инструментов, таких как:

молоток;

дрель;

стамеска.

Они особенно понадобятся в том случае, если потерян ключ, и нельзя войти в квартиру не удалив сердцевину замка. При замене накладного замка, его необходимо отвинтить и на это место установить новый замок. А для замены врезного замка необходим специальный инструмент, который нужен для его выправки. На место старого изделия, необходимо вставить новый замок, и прикрутить его так, чтобы он плотно прилегал к двери. После этого его нужно проверить на работоспособность.