Во время строительства дома, когда «коробка» уже возведена, или когда требуется оборудовать новую квартиру, возникнет вопрос, как правильно установить розетки и выключатели, и где именно. Можно, конечно, решение этого вопроса поручить дизайнеру, если вы его наняли, или электрикам, но и вам самим не помешало бы разобраться в этом вопросе. Это необходимо, потому что именно вам придется пользоваться этими опциями, и при этом вам должно быть удобно. Перейдя по ссылке https://legko.com/blog/p/rozetki-v-dome-kak-rasplanirovat-i-gde-razmestit, можно более подробно узнать, где лучше расположить розетки и выключатели в доме.

Если вас интересует, есть ли какие-то нормативы и рекомендации по этой теме, — ответим: конечно, есть. Даже есть пункт в СНИПе (Строительные нормы и правила), в котором говорится, что на розетки и выключатели регламентаций никаких не имеется. В СНИПе можно обнаружить лишь общие рекомендации, что выключатели лучше всего устанавливать на стороне ручки двери, на высоте 90-100 см от пола, а розетки — в любых местах на таком же расстоянии. То есть, что касается розеток, руководствоваться надо исключительно здравым смыслом и собственным предпочтением.

Бывают ситуации, и они не редкие, когда в одном месте требуется разместить блок из нескольких розеток для различных электроприборов, а также вывод для антенны телевизора, для телефона. Для таких случаев, можно приобрести общие рамки на различное количество точек (до четырех, а может и больше). Чтобы понять, где и сколько должно быть розеток в комнатах вашей квартиры или дома, надо хорошенько все обдумать. Прежде чем приступать к ремонту, у вас должен быть готов план всех розеток (и выключателей). Тщательно продумайте, какие приборы вы будете использовать в тех или иных комнатах, и важно – где именно. Нарисуйте все возможные точки мест для розеток. Это необходимо для того, чтобы вам не пришлось пользоваться переносками.

О необходимости размещать выключатели в каждой комнате, наверное, никому объяснять не нужно. Другое дело, где их размещать, чтобы ими было удобно пользоваться. Лучше всего их устанавливать на стене, рядом с дверной ручкой, на высоте от 90 до 100 сантиметров. Можно и на высоте плеча, как это было принято делать раньше. Одним словом размещайте так, как вам будет удобно.