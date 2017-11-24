Генеральная уборка квартиры с сервисом Юду – чисто, быстро, недорого

Мы искренне считаем, что уборка квартир – это дело для профессионалов. Не нужно тратить свободное время на мытье полов или протирание мебели от пыли. Для каждого дела есть специалисты, и мы с радостью возьмем заботы по дому на себя.

Мы – это компания Youdo. Нашим клиентам мы предлагаем услуги по клинингу. Ассортимент услуг Юду приятно удивит вас. Мы занимаемся всеми видами уборок. Работаем в разных помещениях, будь то частная квартира или офис. Каждый день мы делаем клиентов счастливыми, возвращая в их дома чистоту и порядок.

Как пользоваться Юду

Мы рады каждому новому клиенту. Чтобы их становилось еще больше, мы разработали три варианта связи с нами:

Сайт Youdo.com.

Номер горячей линии: +7 (812) 986-95-29

Приложение Youdo.

Чтобы заказать клинера через приложение или сайт, вам надо заполнить специальную заявку. В ней необходимо указать тип уборки (например, генеральная уборка квартиры), размер бюджета, объем работ и территориальное расположение объекта. Если есть желание, можно сфотографировать квартиру. Специалистам Юду будет легче понять степень загрязнения.

После размещения заявки она появляется в общем доступе. Исполнители видят её, и заинтересованные откликаются. Вам нужно будет выбрать понравившегося специалиста. Обратите особое внимание на отзывы предыдущих клиентов и на рейтинг исполнителя! После выбора договоритесь с клинером о дате приезда и ждите встречи!

Преимущества Юду для клиентов

Благодарные клиенты отмечают в первую очередь оперативность работы Юду. Это касается обработки заявок, срочных выездов клинеров, а также непосредственно самой уборки.

Какими еще преимуществами мы обладаем:

Демократичные цены, которые не завышаются.

Профессиональные исполнители, квалификация которых подтверждена опытом работы.

Работа на разных объектах – от квартир до загородных домов, от офисов до заводов.

Контроль качества.

Обратная связь.

Если вы еще не пользовались Юду, то зайдите на наш сайт и ознакомьтесь в примерами работ, выполненными нашими сотрудниками. Мы понимаем, что главное – это наглядность, поэтому никогда не бываем голословными. Все отзывы и примеры реальны. Предлагаем убедиться в этом на личном примере!

Преимущества Юду для исполнителей

У Юду большой штат исполнителей. Новые сотрудники продолжают присоединяться к нашей команде. Чем их привлекает Юду? Вот основные причины:

Степень нагрузки определяется каждым сотрудником самостоятельно.

Откликаться можно на любую заявку, которая интересна сотруднику.

Уровень заработка зависит от активности исполнителя.

Юду может быть основной работой, второй работой или подработкой на выходных.

В случае спорных ситуаций контролер Юду не оставит клинера на произвол судьбы.

Если вы заинтересовались работой в Юду, то зайдите на наш сайт и заведите на нем личный профиль. После прохождения проверки профиля вы сможете приступить к работе.

Юду с радостью примет в свои ряды новых сотрудников! От вас требуется только ответственность и любовь к чистоте!