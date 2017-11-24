Генеральная уборка квартиры с сервисом Юду – чисто, быстро, недорого

mavit
Автор: mavit Ноябрь 24, 2017 00:38

Генеральная уборка квартиры с сервисом Юду – чисто, быстро, недорого

Мы искренне считаем, что уборка квартир – это дело для профессионалов. Не нужно тратить свободное время на мытье полов или протирание мебели от пыли. Для каждого дела есть специалисты, и мы с радостью возьмем заботы по дому на себя.

Мы – это компания Youdo. Нашим клиентам мы предлагаем услуги по клинингу. Ассортимент услуг Юду приятно удивит вас. Мы занимаемся всеми видами уборок. Работаем в разных помещениях, будь то частная квартира или офис. Каждый день мы делаем клиентов счастливыми, возвращая в их дома чистоту и порядок.

Как пользоваться Юду

Мы рады каждому новому клиенту. Чтобы их становилось еще больше, мы разработали три варианта связи с нами:

  • Сайт Youdo.com.
  • Номер горячей линии: +7 (812) 986-95-29
  • Приложение Youdo.

Чтобы заказать клинера через приложение или сайт, вам надо заполнить специальную заявку. В ней необходимо указать тип уборки (например, генеральная уборка квартиры), размер бюджета, объем работ и территориальное расположение объекта. Если есть желание, можно сфотографировать квартиру. Специалистам Юду будет легче понять степень загрязнения.

После размещения заявки она появляется в общем доступе. Исполнители видят её, и заинтересованные откликаются. Вам нужно будет выбрать понравившегося специалиста. Обратите особое внимание на отзывы предыдущих клиентов и на рейтинг исполнителя! После выбора договоритесь с клинером о дате приезда и ждите встречи!

Преимущества Юду для клиентов

Благодарные клиенты отмечают в первую очередь оперативность работы Юду. Это касается обработки заявок, срочных выездов клинеров, а также непосредственно самой уборки.

Какими еще преимуществами мы обладаем:

  • Демократичные цены, которые не завышаются.
  • Профессиональные исполнители, квалификация которых подтверждена опытом работы.
  • Работа на разных объектах – от квартир до загородных домов, от офисов до заводов.
  • Контроль качества.
  • Обратная связь.

Если вы еще не пользовались Юду, то зайдите на наш сайт и ознакомьтесь в примерами работ, выполненными нашими сотрудниками. Мы понимаем, что главное – это наглядность, поэтому никогда не бываем голословными. Все отзывы и примеры реальны. Предлагаем убедиться в этом на личном примере!

Преимущества Юду для исполнителей

У Юду большой штат исполнителей. Новые сотрудники продолжают присоединяться к нашей команде. Чем их привлекает Юду? Вот основные причины:

  • Степень нагрузки определяется каждым сотрудником самостоятельно.
  • Откликаться можно на любую заявку, которая интересна сотруднику.
  • Уровень заработка зависит от активности исполнителя.
  • Юду может быть основной работой, второй работой или подработкой на выходных.
  • В случае спорных ситуаций контролер Юду не оставит клинера на произвол судьбы.

Если вы заинтересовались работой в Юду, то зайдите на наш сайт и заведите на нем личный профиль. После прохождения проверки профиля вы сможете приступить к работе.

Юду с радостью примет в свои ряды новых сотрудников! От вас требуется только ответственность и любовь к чистоте!

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 24, 2017 00:38
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