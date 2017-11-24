Генеральная уборка квартиры с сервисом Юду – чисто, быстро, недорого
Мы искренне считаем, что уборка квартир – это дело для профессионалов. Не нужно тратить свободное время на мытье полов или протирание мебели от пыли. Для каждого дела есть специалисты, и мы с радостью возьмем заботы по дому на себя.
Мы – это компания Youdo. Нашим клиентам мы предлагаем услуги по клинингу. Ассортимент услуг Юду приятно удивит вас. Мы занимаемся всеми видами уборок. Работаем в разных помещениях, будь то частная квартира или офис. Каждый день мы делаем клиентов счастливыми, возвращая в их дома чистоту и порядок.
Как пользоваться Юду
Мы рады каждому новому клиенту. Чтобы их становилось еще больше, мы разработали три варианта связи с нами:
- Сайт Youdo.com.
- Номер горячей линии: +7 (812) 986-95-29
- Приложение Youdo.
Чтобы заказать клинера через приложение или сайт, вам надо заполнить специальную заявку. В ней необходимо указать тип уборки (например, генеральная уборка квартиры), размер бюджета, объем работ и территориальное расположение объекта. Если есть желание, можно сфотографировать квартиру. Специалистам Юду будет легче понять степень загрязнения.
После размещения заявки она появляется в общем доступе. Исполнители видят её, и заинтересованные откликаются. Вам нужно будет выбрать понравившегося специалиста. Обратите особое внимание на отзывы предыдущих клиентов и на рейтинг исполнителя! После выбора договоритесь с клинером о дате приезда и ждите встречи!
Преимущества Юду для клиентов
Благодарные клиенты отмечают в первую очередь оперативность работы Юду. Это касается обработки заявок, срочных выездов клинеров, а также непосредственно самой уборки.
Какими еще преимуществами мы обладаем:
- Демократичные цены, которые не завышаются.
- Профессиональные исполнители, квалификация которых подтверждена опытом работы.
- Работа на разных объектах – от квартир до загородных домов, от офисов до заводов.
- Контроль качества.
- Обратная связь.
Если вы еще не пользовались Юду, то зайдите на наш сайт и ознакомьтесь в примерами работ, выполненными нашими сотрудниками. Мы понимаем, что главное – это наглядность, поэтому никогда не бываем голословными. Все отзывы и примеры реальны. Предлагаем убедиться в этом на личном примере!
Преимущества Юду для исполнителей
У Юду большой штат исполнителей. Новые сотрудники продолжают присоединяться к нашей команде. Чем их привлекает Юду? Вот основные причины:
- Степень нагрузки определяется каждым сотрудником самостоятельно.
- Откликаться можно на любую заявку, которая интересна сотруднику.
- Уровень заработка зависит от активности исполнителя.
- Юду может быть основной работой, второй работой или подработкой на выходных.
- В случае спорных ситуаций контролер Юду не оставит клинера на произвол судьбы.
Если вы заинтересовались работой в Юду, то зайдите на наш сайт и заведите на нем личный профиль. После прохождения проверки профиля вы сможете приступить к работе.
Юду с радостью примет в свои ряды новых сотрудников! От вас требуется только ответственность и любовь к чистоте!
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