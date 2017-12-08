Игровые автоматы online: как сбалансировать риски и выгоды?

Любой азартный процесс – это, с одной стороны, возможность выиграть деньги, с другой – риск проиграть ставку. Это относится и к игровым автоматам, ассортимент которых на сайте любого интернет казино просто огромный. При желании, соблюдая определённые правила, игроки могут повлиять на риски игрового процесса и привести их в оптимальное соотношение с выгодами.

Как сделать так, чтобы игровые автоматы онлайн казино вулкан чаще обычного приносили выигрыши? Повысить доходность игры в виртуальные игровые автоматы можно путём нехитрых манипуляций с настройками основных параметров игрового процесса. Например, заметно лучших результатов можно добиться, если играть в игровые автоматы на всех линиях. Этот параметр является настраиваемым и подлежит изменению по желанию игроков. С увеличением количества активных линий, на которых могут выпадать выигрышные комбинации, повышаются шансы на выигрыш и снижаются риски. Это является эффективным инструментом для оптимального сбалансирования рисков и выгод. Однако есть и другие способы, как сделать процесс игры в слоты более доходным и менее рискованным. Например, для этого можно прибегнуть к регулировке другого не менее важного показателя, а именно – размера удельной ставки. Он выражается в кредитах и фиксируется в расчёте на одну линию. Если количество полос выставляется кнопкой Lines, то ставки регулируются с помощью Bet One.

Чтобы сбалансировать риски и выгоды игры в слоты, следует найти некий оптимальный размер удельной ставки. При выборе данного параметра игроки ограничены только рамками диапазона, который предусмотрен для данного слота. Это может быть, к примеру, диапазон 1-25 или 1-100 (столько кредитов можно поставить на одну активную линию). Очевидно, что играть в слоты можно даже на минимальных настройках, размещая на активных линиях ставки в размере 1 кредита. В этом случае финансовые риски будут самыми низкими, потому что общий бюджет игрового процесса будет минимальным. Следовательно, если за игру не получится собрать ни одной оплачиваемой комбинации и попасть в бонусный режим, то финансовые потери будут совсем незначительными. Если же использовать диаметрально противоположную, совсем иную стратегию, и играть на верхней границе диапазона удельных ставок, то нужно быть готовым к высоким рискам, но и потенциальная доходность игрового процесса в этом случае на высоте. Золотая середина, идеальная для оптимального соотношения рисков и выгод – это игра на средние ставки без ухода в минимум и максимум.