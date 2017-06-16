Инструкция по бронированию отеля на booking.com

Перейдя по ссылке https://www.tourister.ru/publications/684 можно ознакомиться с инструкцией по бронированию отеля на booking.com. самостоятельно. Очень много людей стали путешествовать самостоятельно, заблаговременно планируя свой отпуск, так как в последнее время все большее количество туроператоров объявляют себя банкротами и отменяют туры. Причем людям в большей степени жалко не столько потраченных денег, сколько упущенной возможности отдыха от повседневной рутины.

Весь процесс бронирования отеля, апартаментов или гостиницы самостоятельно не представляет ничего сложного или дополнительных знаний и навыков.

1. Регистрация на официальном сайте Booking.com. Это самая простая процедура, которая ничем не отличается от любого процесса регистрации в интернете. После этого сразу можно сайт адаптировать под себя, то есть выбрать язык и валюту, в которой в дальнейшем будут показываться цены на жилье.

2. Направление. Здесь все тоже достаточно легко. Нужно просто выбрать страну или город, где планируется отдых, а соответственно и снять жилье. Если нет точных дат, то нужно поставить галочку в «Сначала мне нужно больше информации» или в «Точные даты поездки пока неизвестны». И просто можно ознакомиться с предложениями по жилью в этой местности.

3. Процесс бронирования. Чтобы подобрать оптимальный для себя вариант, нужно использовать фильтры. Так предложения немного сузятся и сделать выбор станет гораздо проще.

4. Получение информации. Для того, чтобы сделать правильный выбор жилья, нужно обязательно обращать внимание на отзывы гостей, которые уже побывали в этой гостинице или апартаментах. До окончательного бронирования, нужно внимательно прочитать все условия не только по самому бронированию, но и по правилам отмены брони. Это очень важный момент, который в будущем поможет значительно облегчить ситуацию.

5. Бронирование. Когда уже полностью определились с жильем, количеством ночей и числом гостей, можно смело нажимать «Забронировать». Система перенаправит клиента на следующую страницу в автоматическом режиме. Здесь нужно будет полностью заполнить свои личные данные и контактные телефоны для обратной связи.

6. Подтверждение. После того, как все сделано правильно на электронный адрес придет письмо, в котором будет подтверждение о бронировании.

Вот и весь процесс, который очень прост и удобен при планировании самостоятельного отдыха или путешествия.

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