Качественный маникюр с Naomi24

Услугами интернет-магазина Naomi24 пользуюсь постоянно. Здесь можно найти все необходимое для ногтевого дизайна (лаки, пилочки, апельсиновые палочки, ванночки для ногтей, кисти, стразы, наклейки и т.д.).

Современный маникюр невозможен без качественного и долгосрочного покрытия ногтей. На сайте магазина Naomi24 широкий выбор гель-лаков ведущих производителей. Из всего многообразия я для себя выбрала две фирмы (Koto и Naomi), на мой взгляд, лучшие.

Гель лаки Naomi

Отличает высокое качество продукции. В них продумано все, начиная от дизайна флакона, кисточки до структурной консистенции лака. Это гель-лак профессионального качества, имеет высокую покрывную способность, экономичен в использовании.

В интернет-магазине можно подобрать гель-лак Naomi любого оттенка. Такого оттеночного богатства, которое представлено на сайте магазина, я не встречала ни у кого. Для всей основной палитры цветов, есть разные оттенки.

Кроме того, администрация магазина заботится об обновлении коллекций и включении в ассортимент ультрамодных товаров.

Я использую возможности Naomi24 для удовлетворения желаний своих клиентов. У меня скромный маникюрный кабинет с постоянной не большой клиентурой. Мне экономически не выгодно закупать все оттенки основной палитры цветов.

Чтобы избежать лишних затрат, предлагаю клиенткам до посещения процедуры, воспользоваться услугами интернет-магазина. Выбрать необходимый оттенок на сайте, приобрести и принести с собой. Тем самым экономлю средства на закупку материалов. Клиентки освобождаются от мучительного выбора цвета покрытия, не платят за материал в салоне. Постепенно у них создается индивидуальная коллекция предпочитаемых оттенков.

Гель лаки Koto

Вся палитра гель-лаков Koto – изобилует цветом. Именно цвет стал визитной карточкой фирмы.

Используя это преимущество, я приобретаю яркие насыщенные цвета для создания индивидуального дизайна ногтей (рисунки, узоры, мини картины).

Гель-лак фирмы Koto отличается:

пластичностью;

широкой палитрой цветов;

доступной ценой;

удобной кистью;

хорошей консистенцией (не течет).

Эти качества дают возможность реализовать смелые замыслы дизайнера.

Отдельно хочу отметить качество фотографий товаров, выставленных на сайте. Цвет лака на них полностью соответствует реальному продукту. Поэтому не нужно опасаться, что выбрав гель-лак в интернет-магазине, в итоге вы получите другой цвет.

Удобный поиск, большой ассортимент, постоянно пополняющиеся коллекции, модные тенденции и инновационные технологии в дизайне ногтей, все это можно найти в Naomi24.

Профессиональный интернет-магазин со всех точек зрения. Зайдите и убедитесь сами.

Автор: Ирина Крутова