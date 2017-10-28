Как мы выбирали гостиницу в Кабардинке на ТВИЛ

Кому-то нравится во время отпуска ездить за границу. Они посещают Египет, Грецию, страны Западной и Восточной Европы. Меня же привлекают отечественные курорты, в которых можно прекрасно отдохнуть.

Неоднократно был в Краснодарском крае, ездил на Байкал, проводил время в Башкирии, где просто потрясающая красота. В этом году, решая, куда поехать на отдых, я подумал, что давненько не был в Крыму. Коллега по работе, который провёл две недели в Феодосии, настоятельно советовал съездить на Крымский полуостров.

В советские времена мы с родителями были в Крыму, от этих каникул остались яркие эмоции. Потом полуостров оказался в другой стране, и как-то не удавалось туда поехать, просто не приходило в голову. Сейчас решил отдохнуть в Малореченском, посёлке неподалёку от Алушты. Как правило, перед тем, как куда поехать, я стараюсь решить все организационные вопросы. Интернет-сервис ТВИЛ оказал мне неоценимую помощь в поиске жилья. Здесь есть разные отели Малореченского, представлены гостиницы, квартиры в других местах.

Бронирования отеля

Последние лет десять я работаю в рекламном агентстве, поэтому постоянно имею дело с различными интернет-площадки. Какие-то из них сделаны настоящими профанами: они перегружены рекламой, ненужной информацией. Навигация тут сложная, разобраться неопытному человеку бывает непросто. Совершенно другая картина предстала передо мной, когда я зашёл на сайт tvil.ru. Здесь всё сделано знающими специалистами. На интернет-сервисе множество:

информации об отелях, гостиницах;

красочных фотографий.

Анализируя предоставленные сведения, можно осознанно выбрать жильё на курорте. Процедура заняла примерно час. Я указал дату прилёта в Симферополь, дату вылета, выбрал подходящий тип жилья. После этого на экране появилось множество предложений.

После изучения того, что выдал сайт, я решил, что хочу остановиться в гостевом доме на 10 номеров, который находится на Виноградной улице Малореченского. На сайте было сказано, что до моря от дома двести метров. Данный факт является для меня преимуществом, так как больше всего времени провожу на пляже. На фотографиях увидел уютный отель, в котором есть всё нужное для комфортного отдыха. Забронировал однокомнатный номер полулюкс, используя систему на сайте. Он показался мне приемлемым, как по цене, так по уровню сервиса.

Отдых в Малоречененском

Отлично провёл время в Крыму, всё понравилось. Информация на http://tvil.ru/city/malorechenskoe/hotels/ полностью соответствует действительности. Рекомендую всем курортникам, которые собираются отдохнуть в Крыму, его помощь. Гостиница хорошая, спасибо Татьяне за созданные условия и отношение к туристам. Любая просьба решалась моментально. Отдельно скажу про уютный дворик, в котором можно проводить вечера. Было просто здорово!