Как оригинально поздравить девушку на день рождения?

Если у девушки день рождения, не сомневайтесь в том, что она ждет от вас подарка.

Прежде всего, подарите что-нибудь вкусное, съедобное. Поздравления на день рождения – замечательная традиция, но если она не подкреплена шоколадом, коробкой вкусных конфет или тортом, то краски дня меркнут, уж вы мне поверьте! Если сумеете сами испечь пирог или торт – отлично, можете даже призвать кого-нибудь на помощь.

Далее, сладкое – это не все. Цветы – второй обязательный атрибут, надеюсь, вы о них не забыли. Лучше, если он будет подарен именно вами, это понятно. Она ведь ожидает, с каким выражением во взгляде вы это сделаете, понимаете, да?

Ну и, наконец, основной подарок. Если вам кто-нибудь скажет, что девушки не любят дорогих подарков – не верьте. Памятный подарок, который она будет беречь и ценить – это ювелирное изделие. Ни одна девушка не откажется от золотой цепочки, или серег (но с серьгами будьте осторожны, можете не угодить). Еще вариант – браслет. С подвеской можете не попасть в тему, то же относится и к кольцу.

А вот цепочка или браслет – это универсальные украшения, который подойду к любому платью. И на работу (или учебу) можно ежедневно носить такие украшения. Дорогой подарок – это дорогостоящий подарок. Ну, если он еще и от любимого человека – это вообще сказка!

Дорогой подарок вас обязывает к тому, чтобы:

— ни при каких обстоятельствах не намекать на его цену;

— не спрашивать у нее: «А где мой подарок?»;

— при случае сказать: «Как я рад, что ты надела именно этот браслет»;

— ни при каких обстоятельствах (даже если вы расстаетесь после сильной ссоры) не забирать его обратно.

Если у вас, молодой человек, не хватает денег на дорогой подарок, тогда подумайте об оригинальном подарке. Утреннее вручение корзины с цветами через курьера и увертюра, исполненная скрипачом под окном девушки, наверняка обрадует ее и впечатлит на весь день. Девушка обязательно оценит Ваш поступок и ее сердце будет покорено.