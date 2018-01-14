Как пользоваться воском для волос?

Использование воска для укладки волос – процесс, требующий кропотливости и некоторых знаний об укладке. В результате умелого использования этого укладочного средства можно получить долгий эффект естественных локонов, на сайте https://inarima-cosme.com/ можно подобрать воск для укладки волос.

Инструкция использования

Прежде чем начать укладку, необходимое количество средства следует подогреть. Для этого средство требуется растереть в ладонях. Разогретый воск наносится как на все волосы, так и только на кончики. Порядок действий для влажных волос:

Воск разогревается.

Воск наносится на влажные волосы.

Распределяется средство при необходимости при помощи расчёски с редкими большими зубьями.

Прическа укладывается при помощи фена.

Благодаря тому, что волос во время нанесения был мокрым, воск лучше закрепится на причёске в процессе сушки.

Порядок нанесения на сухие волосы:

Воск разогревается.

Необходимое количество средства наносится на локоны.

Эффект закрепляется при помощи бигудей или утюжка.

Укладка корректируется кончиками пальцев.

Для жёстких или вьющихся локонов рекомендуется использовать воск в форме спрея, такое средство можно приобрести в интернет магазине InaRima. Средство легко наносится, уменьшает пушистость прядей. При помощи воска можно выделить отдельные локоны.

Способы нанесения

Чтобы прическа выглядела эффектно и естественно важно соблюдать некоторые правила:

для коротких локонов воск следует наносить на кончики, создавая ощущение неопрятности в укладке;

объём для коротких прядей создаться путём нанесения воска на корни, после чего их следует высушить феном и закрутить на бигуди большого диаметра;

если нанести воск на мокрые пряди, высушит их и воспользоваться плойкой, то локоны продержатся дольше обычного;

для получения эффекта «мокрых волос» на пряди необходимо нанести большое количество пчелинового средства и зафиксировать небрежные пряди при помощи фена.

Приложите немного усилий, используя воск для укладки, и причёска превзойдёт все ожидания. Данное укладочное средство можно приобрести в интернет магазине InaRima. Преимущества интернет — магазина InaRima это 100% оригинальная японская косметика и низкая стоимость.