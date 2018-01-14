Как пользоваться воском для волос?
Использование воска для укладки волос – процесс, требующий кропотливости и некоторых знаний об укладке. В результате умелого использования этого укладочного средства можно получить долгий эффект естественных локонов, на сайте https://inarima-cosme.com/ можно подобрать воск для укладки волос.
Инструкция использования
Прежде чем начать укладку, необходимое количество средства следует подогреть. Для этого средство требуется растереть в ладонях. Разогретый воск наносится как на все волосы, так и только на кончики. Порядок действий для влажных волос:
Воск разогревается.
Воск наносится на влажные волосы.
Распределяется средство при необходимости при помощи расчёски с редкими большими зубьями.
Прическа укладывается при помощи фена.
Благодаря тому, что волос во время нанесения был мокрым, воск лучше закрепится на причёске в процессе сушки.
Порядок нанесения на сухие волосы:
Воск разогревается.
Необходимое количество средства наносится на локоны.
Эффект закрепляется при помощи бигудей или утюжка.
Укладка корректируется кончиками пальцев.
Для жёстких или вьющихся локонов рекомендуется использовать воск в форме спрея, такое средство можно приобрести в интернет магазине InaRima. Средство легко наносится, уменьшает пушистость прядей. При помощи воска можно выделить отдельные локоны.
Способы нанесения
Чтобы прическа выглядела эффектно и естественно важно соблюдать некоторые правила:
для коротких локонов воск следует наносить на кончики, создавая ощущение неопрятности в укладке;
объём для коротких прядей создаться путём нанесения воска на корни, после чего их следует высушить феном и закрутить на бигуди большого диаметра;
если нанести воск на мокрые пряди, высушит их и воспользоваться плойкой, то локоны продержатся дольше обычного;
для получения эффекта «мокрых волос» на пряди необходимо нанести большое количество пчелинового средства и зафиксировать небрежные пряди при помощи фена.
Приложите немного усилий, используя воск для укладки, и причёска превзойдёт все ожидания. Данное укладочное средство можно приобрести в интернет магазине InaRima. Преимущества интернет — магазина InaRima это 100% оригинальная японская косметика и низкая стоимость.
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