Как поменять замок на входной двери: рекомендации?

Люди пользуются входной дверью каждый день. Это приводит к возрастанию воздействия на замок с определенной интенсивностью. Ремонт и замена замков в Домодедово проводится с ответственностью и особым подходом.

Рекомендации

Желательно, чтобы процедуру проводит мастер, однако, знание некоторых нюансов не помешает. Осуществить процедуру самостоятельно можно, если быть аккуратным и терпеливым. Важно понимать, какая замочная система установлена, так как отличается внутренняя комплектация, принцип действия.

Заменить замок можно таким способом:

Начал выдвигают ригели, вытаскивают цилиндр из замка.

Если имеется дверная ручка, ее снимают, удаляют задвижки и броненакладки.

Выкручивают саморезы, которые держат основную часть механизма.

После этого устройство нужно потянуть на себя. Затем вставить новый механизм и все предыдущие действия совершить в обратном порядке. Покупку нового замка лучше совершать в компании, которая производила двери, или подобрать усовершенствованный аналог.

Замена замка – это дорогая процедура. Чтобы ее избежать на практике следует придерживаться простых рекомендаций от специалистов. Они помогут предотвратить неисправность устройства и приобретение нового замка:

Открывая дверной замок, не следует прилагать усилия на детали конструкции.

Внутренности периодически смазывают, чистят от мелкой пыли и сора.

Ключ поворачивают только после достижения его упора.

Не должно находиться два ключа с обоих сторон двери.

Ключ должен быть родным, а не подобранным самостоятельно.

Новая личинка замка должна полностью совпадать с размерами предыдущего изделия. Важно уделить внимание цвету, чтобы замок сливался с дверью. Личинка может закрывать на ключ с обеих сторон, или с внутренней стороны на защелку.

Разборные виды личинок поддаются ремонту. Однако работа кропотливая, при неправильной сборке ключ не будет входить в отверстие. После замены замок рекомендуется смазывать графитом. Нельзя использовать жидкие масла, которые приводят к налипанию грязи. В этом случае замок не будет открываться. Не стоит отдавать предпочтение слишком дешевым предпочтениям.

На покупке личинки не следует экономить. Дешевые конструкции легко взломать, так как они изготовлены из мягких материалов и не имеют прочных накладок. Лучше отдать предпочтение личинкам от проверенного производителя. Это «Шерлок», «Апекс», «Кале», «Арико» и прочие.