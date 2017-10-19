Как построить баню своими руками?

Возвести баню достаточно сложно. Однако выполнить процедуру самостоятельно возможно. Продажа стройматериалов для возведения бани позволяет ускорить процесс даже начинающим строителям. Как правило, выбирают брус, чтобы не возникало проблем и неудобств в процессе возведения бани.

Этапы строительства

Сначала выбирают место для строительства. Для этого нужно узнать, не находится ли рядом водоем, чтобы впоследствии не произошло затопления. Баня может быть в виде пристройки к дому или индивидуального здания. Ознакомившись с положительными и отрицательными характеристиками, хозяин самостоятельно выбирает, где будет находиться здание.

Самым лучшим местом считают задний двор. В бане проводит эффективную вентиляцию, отводят стоки. Лучше не возводить баню возле дороги. Южная сторона считается оптимальной для обогрева солнцем и отсутствием ветра. Лучше строить отдельно стоящее здание с соблюдением противопожарной безопасности. Рекомендуется, чтобы окна выходили на запад.

На первом этапе подготавливают местность. Участок очищают от мусора, кустарников, корней, чтобы сделать фундамент.

На втором этапе заливают основу. Для бруса выбирают столбчатую опорную конструкцию. Для этого готовят ямы, в которые устанавливают опоры. Шаг установки отличается в зависимости от типа грунта и нагрузки на опорную конструкции. Глубина ямы составляет около 150 м. В нее засыпают смесь песка и щебня, а в трубу помещают арматуру. Последние заливают бетоном, как и свободное пространство вокруг. Оставляют их в таком состоянии на несколько дней, а затем ставят стенку на полкирпича.

На третьем этапе уделяют внимание стенам и кровле. Для строительства используют брус размером 150х150 мм. При выкладке стен оставляют проемы для дверей и окон. Венцы скрепляют деревянными нагелями.

Когда стены будут возведены под кровлю, фиксируют стропила, учитывая особенности крыши. Если это односкатный вариант, понадобятся внутренние и внешние опоры. При установке двускатной крыши нижние части стропил опирают на стены. Затем крепят обрешетку, укладывают материалы для гидро, паро и теплоизоляции.

На четвертом этапе занимаются внутренним оснащением. Нужно смонтировать канализацию, сделать полы – деревянные или бетонные. Затем изолируют стены и потолок, устанавливают двери и стеклопакеты.

На пятом шаге занимаются полками и установкой печи. Затем дополняют баню веником, ведрами, решетками.

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