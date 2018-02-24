Как правильно использовать удобрения?

Использовать удобрения не сложно — самое главное вливать или вносить их в почву, начиная с осеннего месяца. Это именно тот период, когда листва начинает желтеть или уже пожелтела, является главной заправкой, а по весне – это предпосевные/предпосадочные внесения. Ещё удобрения используются как подкормка для рассады и её корня в период вегетации.

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1) Удобрять следует только те, что здоровые. Слабые могут не усвоить все вещества, которые были внесены в почву.

2) Запрещается удобрять ту рассаду, которая только подверглась пересадке.

3) Растения, которые только начинают расти или цветут, не должны быть удобрены.

4) Перед тем, как будет удобрена почва, нужно сначала полить рассаду.

5) Очень важно постараться избегать попаданий удобрения на листочки и побеги.

Во время выбора питательного средства важно учитывать и само растение, что оно из себя представляет: цветущий это вид или декоративно-лиственный. Первые будут требовать большего количества элементов — калий и фосфор. Последние имеют потребность в азоте.