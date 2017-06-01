Как правильно подобрать сплит-систему для дома?

mavit
Автор: mavit Июнь 1, 2017 19:05

Как правильно подобрать сплит-систему для дома?

В летний период, жара доставляет массу неудобств, а для людей с кардиологическими заболеваниями даже ухудшает их самочувствие. Использование вентиляторов, только гоняет жаркий воздух и не приносит желаемого результата. Выходом из положения оказываются кондиционеры, однако для долгой и плодотворной службы прибора, следует знать, как его правильно выбрать.
Чтобы, определиться с выбором сплит-системы стоит обратить внимание на несколько ключевых факторов: объем помещения, количество комнат в квартире или доме, погодные условия, есть ли дети. Перейдя по ссылке http://сплит-склад.рф можно подобрать различные виды сплит-систем для дома.
Величина комнаты
И так, выбираем кондиционер по объему комнаты. Тут нужно знать, что кондиционер способен охлаждать определенный объем. Работа кондиционера рассчитана на то, что он охладит комнату до нужной температуры и выключится, а потом будет поддерживать нужную температуру, врем от времени включаясь. В том случае если, кондиционер установить в большей, чем ему полагается комнате, то он будет работать постоянно. И конечно же, срок службы, тогда значительно сократится. Чтобы этого избежать, можно проконсультироваться с продавцом или отталкиваться от следующей схемы. На 10 кв.м требуется 1 кВт мощности аппарата.
Количество помещений
Сплит система состоит из наружного и внутреннего блока. Бывают мульти сплит системы, которые состоят из 1 наружного блока и 2, 3 и до 6 внутренних блоков. Для охлаждения сразу нескольких комнат, отличным вариантом будет, мульти сплит система.
Погодные условия
В зависимости от погодных условий можно, подобрать простую или инверторную сплит систему. Простая система отключается после набора до нужной температуры, а инверторная отключает охлаждение и работает в холостом режиме. Для морозных климатических условий инверторная система подходит лучше, так как не замерзает, а простая во время отключения замерзает и прекращает работу.
Умная система
Когда в доме присутствуют детки, стоит подумать о безопасном использовании кондиционера. Существуют модели кондиционеров, которые сканируют пол на определение его температуры. Такие модели не позволяют охлаждаться полу, тем самым исключают возможность простудить ребенка. Также, могут быть представлены варианты с датчиками движения. В этом случае, аппарат знает место нахождения людей в комнате и перенаправляет поток воздуха, чтобы не дуть на человека.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Июнь 1, 2017 19:05
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Александр Слабко, кандидат в депутаты ГорДумы Барнаула, беспартийный.

    Александр Слабко, кандидат в депутаты ГорДумы Барнаула, беспартийный.

    А сколько среднемесячная получка, у слуг народа. И откуда там у зама Барнаула 4 с лишним миллиона?

    Читать статью
  • ШУРИК

    ШУРИК

    на юриста ( ЦЕНА ОБУЧЕНИЯ ?)

    Читать статью
  • Надя

    Надя

    Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?

    Читать статью
  • Виктория

    Виктория

    Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?

    Читать статью
  • Зарин

    Зарин

    Кдк вы супер

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии