Как правильно подобрать сплит-систему для дома?

В летний период, жара доставляет массу неудобств, а для людей с кардиологическими заболеваниями даже ухудшает их самочувствие. Использование вентиляторов, только гоняет жаркий воздух и не приносит желаемого результата. Выходом из положения оказываются кондиционеры, однако для долгой и плодотворной службы прибора, следует знать, как его правильно выбрать.

Чтобы, определиться с выбором сплит-системы стоит обратить внимание на несколько ключевых факторов: объем помещения, количество комнат в квартире или доме, погодные условия, есть ли дети. Перейдя по ссылке http://сплит-склад.рф можно подобрать различные виды сплит-систем для дома.

Величина комнаты

И так, выбираем кондиционер по объему комнаты. Тут нужно знать, что кондиционер способен охлаждать определенный объем. Работа кондиционера рассчитана на то, что он охладит комнату до нужной температуры и выключится, а потом будет поддерживать нужную температуру, врем от времени включаясь. В том случае если, кондиционер установить в большей, чем ему полагается комнате, то он будет работать постоянно. И конечно же, срок службы, тогда значительно сократится. Чтобы этого избежать, можно проконсультироваться с продавцом или отталкиваться от следующей схемы. На 10 кв.м требуется 1 кВт мощности аппарата.

Количество помещений

Сплит система состоит из наружного и внутреннего блока. Бывают мульти сплит системы, которые состоят из 1 наружного блока и 2, 3 и до 6 внутренних блоков. Для охлаждения сразу нескольких комнат, отличным вариантом будет, мульти сплит система.

Погодные условия

В зависимости от погодных условий можно, подобрать простую или инверторную сплит систему. Простая система отключается после набора до нужной температуры, а инверторная отключает охлаждение и работает в холостом режиме. Для морозных климатических условий инверторная система подходит лучше, так как не замерзает, а простая во время отключения замерзает и прекращает работу.

Умная система

Когда в доме присутствуют детки, стоит подумать о безопасном использовании кондиционера. Существуют модели кондиционеров, которые сканируют пол на определение его температуры. Такие модели не позволяют охлаждаться полу, тем самым исключают возможность простудить ребенка. Также, могут быть представлены варианты с датчиками движения. В этом случае, аппарат знает место нахождения людей в комнате и перенаправляет поток воздуха, чтобы не дуть на человека.

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