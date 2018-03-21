Как правильно расслабляться

В жизни бывают моменты, когда после тяжелого рабочего дня хочется сесть на диван и ничего не делать. Практически каждый человек знаком с таким состоянием разбитости, опустошенности и апатии. Утомление имеет еще одно плохое свойство.

Оно с каждым днем накапливается, медленно угнетая нервную систему организма. Это приводит к хронической усталости, отсутствию нормального сна и пониженному тонусу, а это уже очень опасно. Как только сильная усталость появилась вызванная умственной или физической активностью можно воспользоваться специальным упражнением по «отключению» головного мозга.

Практику можно выполнять в любом положении тела, когда появилась свободная минута. Первым делом нужно добиться мышечной релаксации. Для этого попеременно напрягается и расслабляется каждая группа мышц, начиная со ступней ног и заканчивая мышцами головы. Когда по телу разольется приятное расслабление все внимание надо сконцентрировать в основании шеи. Теперь нужно сосчитать про себя до 36 не теряя контакта с выбранной зоной и представить, что на плечах находится мягкое белое облачко. Это так называемое «пространство мыслей». Раньше считалось, что процесс мышления протекает в коре головного мозга, однако испытанные переживания разбивают этот взгляд на природу мысли. Каждая мысль формируется именно в этом энергоинформационном поле.

Далее необходимо выполнить «отключение» мозга. Нужно вообразить, что в межбровье, на макушке головы, на затылке и в черепе находятся рубильники подобные ручкам газовой плиты. Мысленно поворачивая их и прислушиваясь к ощущениям надо представить, как в голове отключаются все отделы мозга, энергетические связи размыкаются, останавливая поток мыслей. Выполняя эту часть упражнения у исполнителя не должно возникнуть никаких отрицательных переживаний. В новом медитативном состоянии на некоторое время исчезнут все тревоги и заботы, так как они перестанут получать энергетическую подпитку от мыслей.

Насладившись чувством покоя, тишиной, в которой тают все переживания, внимание перемещается на ступни ног. Теперь надо представить, что от земного ядра через кости ног вливается огненная теплая энергия. Вначале она наполняет ноги, поднимаясь до тазовых костей, а затем движется по позвоночнику, насыщая энергией каждый позвонок. Скелет подобно пересохшей губке активно впитывает волну энергии земли и расслабляется. Как только тепло доберется до костей черепа, возникнет ощущение, что голова подобно воздушному шарику вытягивается в небо. Позвоночник начинает испытывать растяжение, устраняя все проблемы связанные со смещением межпозвонковых дисков.

Последний шаг связан с концентрацией внимания в солнечном сплетении. Здесь нужно представить сияющий шар подобный солнышку. От него расходятся волны света, которые пронизывая кожу, вырываются в ауру, очищая энергетику человека от всех блоков, пробоев и магических воздействий. Если регулярно выполнять данную методику, то можно быстро восстановить силы после напряженного дня, помочь организму справиться с заболеванием, а также успокоить мысли вызывающие лишние траты энергии.

Альтернативой этим упражнениям может стать флоатинг для двоих. Процедура, призванная погружать человека в бессознательное состояние, при этом все чувства, включая гравитацию исчезают. Такой вариант может быть полезным для более ленивых людей, ищущих способ мгновенной релаксации. Посещать сеанс рекомендуется вдвоем одновременно, конечно, если такая возможность представлена в вашем городе.