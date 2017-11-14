Как правильно шлифуется мозаичный пол

Мозаичные полы отличаются оригинальным внешним видом и длительным сроком эксплуатации. Устраиваются в зданиях и переходах, где наблюдается усиленный пешеходный трафик, имеются повышенные санитарные требования технологического процесса и в залах, где проводятся торжественные приемы.

Однако выполнить качественные мозаичные полы не так просто. Они имеют довольно сложную технологию, в которой особое внимание уделяется шлифовке. Она является завершающим этапом, от которого зависит окончательный вид покрытия.

Подготовка нового пола к шлифовке

Неровный пол отшлифовать невозможно. Поэтому он должен быть идеально ровным, без раковин и отклонений в горизонтальной плоскости. Перед началом выполняют пробную шлифовку, чтобы определить, не выдираются ли крупные фракции из мозаичной массы. Необходимую прочность готовое покрытие набирает на 7-ой день после укладки. Только после этого приступают к полной шлифовке и при необходимости к полировке.

Шлифовка

Если в состав мозаичной смеси входит мраморная или гранитная крошка, то применяют мокрый способ шлифования с большим количеством воды. Перед началом работ поверхность покрытия присыпают тонким слоем чистого кварцевого песка, который облегчает снятие первого слоя. Обдирка производится мозаичными машинками, в которых держатели наждачного камня вращаются в разные стороны.

Сначала устанавливают абразивные камни с крупной фракцией и проводят предварительную шлифовку. Затем по мере того, как поверхность становится гладкой, их меняют на другие с меньшей зернистостью.

Поверхность пола шлифуют до такого состояния, чтобы четко просматривались грани разделительных стеклянных или латунных полосок и фрагменты минералов. Мозаичный рисунок должен четко выделяться без пропусков и дефектов.

Окончательная шлифовка мрамора пола выполняется с использованием войлочных кругов. Перед этим вся поверхность пола посыпается специальным абразивным порошком мелкой фракции.

Мокрый способ значительно облегчает процесс шлифовки, но при этом часто забиваются абразивные круги, образуется мокрый шлам, который загрязняет оборудование, персонал и трудно удаляется.

Сухая шлифовка применяется чаще. При этом используют набор алмазных кругов и фрез с различными коэффициентами трения. Производительность обработки покрытия при помощи такого оборудования выше, чем в предыдущем варианте, при этом оператор шлифмашины имеет возможность визуально наблюдать за процессом шлифовки и оперативно вносить коррективы.

После окончания работ можно сразу приступать к окончательной отделке покрытия. Единственный недостаток этого метода состоит в том, что образуется густая пыль, которую надо удалять мощными вентиляторами или пылесосами.

Такие работы должны выполняться опытными профессионалами с соблюдением всех технологических требований.