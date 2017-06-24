Уход за садовыми растениями, как однолетними, так и многолетними, должен осуществляться постоянно для сохранения внешнего вида растений и предотвращения болезней. Для этого необходимо время от времени производить обрезку растений, удаление сухих листьев, отмерших побегов и увядших цветов. Перейдя по ссылке http://prudovod.ru/ можно узнать, как правильно ухаживать за цветами. Регулярная процедура по уходу за растениями помогает выявить заболевание на ранних этапах, обнаружить возникновение на них вредоносных организмов и принять все необходимые меры по их устранению. Данное мероприятие поможет продлить им жизнь.

Когда вы поливаете цветы, удобряете почву и рыхлите ее, попутно осмотрите каждое растение и избавьтесь от всех отцветших и увядших его частей. Это поможет лучше расти новым образованиям – бутонам и побегам. Если этого не сделать, то из завялых цветков будут созревать плоды и завязываться семена, и растение направит все свои силы на их вызревание, а не на формирование новых соцветий. Конечно, есть растения, у которых соплодия имеют достаточно привлекательный вид, например, у рудбекии (Rudbeckia), и в последние два месяца цветения не нуждаются в их устранении. У других же – в осенний период времени снова образуются соцветия, поэтому их побеги нужно обрезать. Такими растениями является живокость или шпорник (Delphnium), пижма бальзамическая (Tanactum balsamta), шалфей дубравный (Slvia nemorosa), люпин (Lupinus) и другие. Совершив обрезку растений, необходимо их подпитать. Также нужно обеспечить стеблям высокорослых растений с большими соцветиями опору. Такими растениями являются подсолнечник (Helinthus), живокость (Delphnium) и пион (Paenia). Опору создадут прочные тонкие шесты – бамбуковые, металлические, деревянные. По достижению растений высоты в сорок-пятьдесят сантиметров берут опоры длиной до ста восьмидесяти сантиметров. Также растение необходимо подвязывать проволокой или шнуром, предназначенным для подвязки растений, выдерживая расстояния между ними в тридцать сантиметров. Для удержания формы растений – таких, как флокс (Phlox), кореопсис (Coreopsis), астра (Aster), пион (Paenia), необходимо сделать каркас из шестов и обвязать их. В цветочном магазине для создания опоры можно подобрать практичные кольца, в которых будет регулироваться диаметр.

Уход за садовыми растениями и их цветоносными побегами нужно производить постоянно, не принося при этом вред. Важно вооружиться необходимой для этого информацией, которую вы можете получить, перейдя по вышеуказанной ссылке. Вы узнаете, какой уход нужен различным видам растений, рассмотрите каждое из них в отдельности и найдете много полезных советов.

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