Как правильно ухаживать за цветами и растениями?

Цветы и растения, выращенные в домашних условиях, могут порадовать глаз, как хозяину дома, так и его гостям. Кроме того, цветы выделяют кислород, так необходимый нашему организму. Но для того, чтобы растения действительно радовали нас и приносили нам пользу, мы должны в свою очередь ухаживать за ними и их подпитывать. Перейдя на сайт http://morezeleni.ru/, можно подобрать растения и удобрения к ним.

Прежде всего, растениям нужен свет, поэтому им важно обеспечить доступ к свету. Растениям с достаточно пестрыми листочками и цветущим необходимо специальное освещение. Лучше всего их содержать на подоконнике. Чтобы стебли растений не искривлялись, стоит время от времени осторожно поворачивать горшочки с цветами или подкладывать под них маленькие бруски. Также необходимо беречь растения от сквозняков. Поливать их нужно правильно: в зимнюю пору – один раз в пару тройку недель, в летнее и весеннее время – два раза на неделе. Можете пользоваться пульверизатором и радовать растения влагой. Температура водички должна быть комнатной. Перед поливом ее желательно отстоять. Слишком теплая или холодная вода оказывает на растения неблагоприятное воздействие. Кипяченой водой поливать не следует, так как в ней нет необходимых для питания растения биологически значимых элементов (кальция, железа, калия, фосфора, магния, натрия и прочих) и кислорода. От мошек хорошо помогает слабенький раствор из воды и сульфата марганца (два раза в нед.). Избавлять растения от воздействия комнатных вредоносных микроорганизмов можно, регулярно протирая листики щелочным раствором (из обычного мыла).

Пересаживать цветы лучше в горшки, созданные из глины, а не из пластмассы. Нужно брать горшок по размеру немного больше прежнего. Затем нужно вымостить дно горшочка слоем керамзита, после чего накрыть его торфяными волокнами или слоем мха, и засыпать свежим грунтом на одну третью горшочка. Можно добавить песка – в зависимости от того, для какого конкретно растения мы создаем определенный состав почвы. Далее необходимо аккуратно достать цветочек из предыдущего горшка и, поместив в новый, положить еще немного земли. Умеренный полив растения обеспечит ему комфорт – оно быстро приживется. Его корневую систему лучше подкормить витаминами. Более подробную информацию о растениях и удобрениях к ним вы можете получить на сайте http://morezeleni.ru.

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