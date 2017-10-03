Как правильно ухаживать за животными?

Сейчас домашние питомцы есть практически в любой семье, и особенно они нравятся детям. Стоит отметить, что животные являются вовсе не игрушками, с которыми когда захотел, поиграл и забыл. За ними нужно смотреть и обязательно ухаживать. А чтобы лучше понять, как за ними ухаживать, то нужно прочитать книги про жизнь животных.

Когда происходит покупка маленьких щенков или котят, то первым делом нужно отвезти их к врачу и сделать весь комплекс прививок. Самая первая из прививок будет от бешенства. Ведь никто не застрахован от того, что когда животное будет гулять на улице, то его не сможет укусить больной грызун. Если это пропустить, то такое попустительство способно принести вред не только питомцу, но и людям. Не стоит забывать о том, что на прогулке животное может подцепить комплекс различных инфекций. Для того чтобы не допустить этого нужно всегда в срок делать им прививки.

Думаете, что прививки это всё чем можете защитить домашних питомцев? Ошибаетесь. Защита от заболеваний возможна при регулярном принятии питомцем ванн. После каждой прогулки и даже если не хочется, но очень важно тщательнейшим образом промывать все лапы животного. Ведь в то время, когда животное находится на улице, к его лапам пристаёт множество опасных микроорганизмов, которые он принесёт домой.

Не стоит забывать и про профилактику от паразитов. Они способны существенно снизить иммунитет любого животного. Не забывайте вовремя давать животным противоглистные препараты.

Чтобы домашние животные радовали всех домочадцев своей жизнерадостностью и здоровьем необходимо их правильно кормить. Можно использовать комбинированный сухой корм, который очень любят кошки и собаки. Но не стоит зацикливаться на сухом корме, можно их кормить едой, которую приготовили для всей семьи. Только не забывайте, чтобы в рационе животного были все необходимые витамины и минералы. А вот в сухой корм все необходимые элементы уже внесены, так что не требуется их дополнительно вводить в рацион. Единственное, про что не нужно забывать так это то, что животному обязательно нужно наливать в миску воды. Если этого не делать, то использование в еде только сухого корма способно привести к нарушению нормального функционирования ЖКС.

Одними сухими кормами весь рацион домашних любимцев не ограничивается. Их можно покормить желейным кормом. В такие консервы включают все полезные компоненты и необходимые микроэлементы. Однако консервы требуют повышенного внимания. Нужно смотреть, чтобы они были изготовлены из натурального сырья. Наличие консервантов и красителей не приветствуется.