Как правильно установить кондиционер в квартире?

Кондиционер значительно облегчает жизнь каждому человеку в летний зной. Благодаря этому устройству можно добиться приятной прохлады во всем помещении. Существуют различные виды кондиционеров, обладающие различной мощностью и функциями. Всего один клик по ссылке, и вы сможете ознакомиться с кондиционерами mitsubishi electric. Как правильно установить это чудо техники, расскажет статья.

Правила установки кондиционера в квартире

Кондиционеры обычно устанавливаются во время ремонта в квартире, т.к. их монтаж требует нарушение целостности стен, для прокладывания трубопровода и других элементов, соединяющих внешний и внутренний блоки.

Самое главное это выбрать место для внешнего блока:

Ничто не должно мешать циркуляции воздуха. Поэтому устанавливать кондиционер следует на расстоянии более чем на 10 см от потолка. Если поблизости есть мебель в виде шкафов, то также следует соблюдать расстояние.

При выборе места также следует учитывать, где обычно будут располагаться люди. Направление холодного воздуха не должно происходит непосредственно на них.

В месте, где устанавливается кондиционер, необходимо обеспечить доступ для прокладывания проводов и необходимых трубопроводов.

Выбрать место для крепления внешнего блока следует так, чтобы потом можно было до него добраться для осуществления сервисного обслуживания. А также следует придерживаться следующих правил:

Кондиционер необходимо защитить от попадания влаги, поэтому внешний блок должен располагаться под козырьком.

Кронштейн, который будет держать внешний блок должен быть крепким, и выдерживать его вес.

Между внутренним и наружным блоком должно быть маленькое расстояние. Это обеспечит экономию электроэнергии, а также сбережёт средства при монтаже.

Высотные работы лучше доверить профессионалу, с наличием специального оборудования.

Монтаж кондиционера – дело довольно сложное, которое требует специальных навыков и умений. Поэтому установку кондиционера лучше доверить профессионалам. А также не стоит забывать, что это устройство нуждается в периодическом сервисном обслуживании, например очищение от загрязнений, замена фреона и т.д. Это продлит срок его службы и увеличит эффективность.

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