Как правильно выбрать аккумулятор для автомобиля

Выбирая аккумулятор для своего автомобиля, важно понимать некоторые необходимые моменты, ведь данное устройство играет большую роль в работе всех агрегатов. Первым делом, нужно определиться, какой емкости вам нужен аккумулятор.

Этот момент является одним из основных параметров при выборе, и чем нужно руководствоваться на первом этапе, так как у разных автомобилей этот параметр, может быть, разным. На корпусе аккумуляторной батареи можно найти маркировку, какая максимальная емкость у данного образца. На этой странице можно подобрать аккумуляторные батареи по марке автомобиля.

Параметры аккумуляторов,\ на которые надо обращать внимание

1. Следующим параметром, характеризующий аккумуляторную батарею является срок, за который он полностью отдает ток, сила которого в двадцать пять ампер и если температура воздуха при этом двадцать семь градусов тепла. Если емкость аккумулятора заложена в 55/60Ач, то отдача электроэнергии будет в пределах одной сотой минуты. Приобретать аккумуляторную батарею с энергией большего объем, чем определено для вашего автомобиля, нет надобности, так как это станет пустой тратой времени.

2. Ещё один параметр – это, какое расположение клемм на батареи. По договоренности автомобильных компаний, клеммные разъемы аккумуляторов стандартизированы. Поэтому, перед тем, как покупать новую аккумуляторную батарею, обратите внимание изучите ту батарею, которая у вас есть. По этому вопросу можно проконсультироваться в автосервисе, где вам подскажут и дадут дельный совет. В основном все аккумуляторные батареи приблизительно одинаковых размеров и форм, однако есть такие транспортные средства, в основном японского производства, батареи которых имеют некоторые отличия.

3. Имейте в виду при покупке новой батареи, что очень важно знать расположение разъемов на вашем родном аккумуляторе. «Минус» и «плюс» могут располагаться на разных аккумуляторах по разным сторонам, и может не хватить длины провода для подключения.

4. Выбирая аккумулятор, стоить обращать внимание на еще один важный параметр, который называют «Стартовый ток». Он определяет возможность пуска холодного двигателя в холодное время года. Обычно такой параметр бывает о аккумуляторов высокого класса.