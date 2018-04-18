Как сбросить вес за короткое время? Советы специалистов

В настоящее время для тех, кто беспокоится о лишнем весе и желает всегда поддерживать себя в форме, имеется большое количество самых разных диет. А также существуют разные методы питания, с помощью которых тоже можно следить за своим весом.

Но существуют и такие диеты, которые могут серьёзно навредить организму. Да и после некоторых диет вес всё равно возвращается в прежнее состояние.

Однако если придерживаться советов специалистов по правильному питанию, то можно сбросить вес без особых усилий и поддерживать себя в хорошей форме.

Этот метод питания довольно простой и доступен каждому. И позволяет надолго сохранить стройность и здоровье.

Одним из первых, широко известных методов правильного питания, является разделение приёмов пищи на небольшие порции. То есть, стоит питаться чаще, но небольшими порциями.

Как считают диетологи, такой способ питания позволяет действительно сбросить лишние килограммы.

То есть, нужно распределить приём пищи таким образом, чтобы питаться пять или шесть раз в день. Но при этом нужно готовить еду в небольшом количестве.

В этом случае калории будут попадать в организм равномерно и вовремя. Сахара в крови будет не чрезмерно. Да и такое питание позволит не переесть. Да и в теле не будут скапливаться запасы жира «на чёрный день».

Следует кушать неторопливо и не употреблять слишком большое количество пищи за один раз. Специалисты считают, что нужно, чтобы после завершения трапезы оставалось небольшое ощущение голода.

И в настоящее время стоит придерживаться этого совета, чтобы чувствовать приятную лёгкость после приёма пищи, а не неприятное чувство переедания. Специалисты доказали, что в мозг лишь только после двадцати минут после приёма пищи поступает сигнал о полноценной сытости.

Так что не стоит переедать, чтобы в теле не появились запасы жира. Весьма эффективным методом считается приём пищевых добавок для коррекции веса (см здесь), большинство таких препаратов подавляет чувство голода, что значительно облегчает борьбу с перееданием.

Ужин должен быть лёгким. Несмотря на то, что многие считают, что после шести вечера вообще не стоит принимать пищу, на самом деле следует утолить голод. В том случае, если нужно встать рано утром, то можно и не принимать пищу после 18:00.

Считается, что ужинать не следует после 12 часов после утреннего пробуждения. И ужин должен быть лёгким.

Не стоит готовить слишком большие порции, употреблять слишком много сладостей и жирной пищи.

Следует принимать внутрь чистую воду в количестве около двух литров в день. Вода необходима, чтобы в организме проходил полноценный процесс метаболизма. В этом случае организм не накапливает лишний жир и оперативно избавляется от лишних килограмм.