Как сделать уборку, если гости на пороге

Гости сообщают, что придут через 30 минут… Такая ситуация вполне способна повергнуть в состояние шока. Если быстро приготовить несложные угощения и закуски можно и совместными усилиями, то чистота в доме – обязанность хозяев. Вымыть все до блеска за такой короткий срок не получится, но не ударить лицом в грязь – вполне возможно. Главные принципы экспресс-уборки:

Расставьте приоритеты: убирайте только видимые пятна и вещи, не тратьте время на чистоту каждого угла.

Особое внимание уделите помещениям, где будут находиться гости: прихожей, кухне, санузлу, одной из комнат.

Не старайтесь сделать все и сразу; так вы, скорее всего, не успеете ничего, поскольку придется возвращаться к пропущенным участкам.

Если вещей, которые находятся не там, где должны, слишком много, не старайтесь убрать их по местам. Сложите туда, где их никто не увидит (например, спрячьте в шкаф) – но не забудьте разобрать эти завалы после ухода гостей. Одежду удобно складывать в корзину, а мелкие вещи – в небольшую коробку.

При отсутствии в доме чистящих средств имеет смысл воспользоваться проверенными народными рецептами, ведь все необходимое для них всегда есть в доме. Вам потребуются уксус, лимон, пачка соды, половина бутылки кока-колы. Подготовительный этап займет не больше двух минут:

В кастрюле приготовьте уксусный раствор: две столовых ложки уксуса на два стакана воды. Половину получившейся смеси залейте в пульверизатор, вторую половину оставьте в кастрюле.

Кока-колу залейте в унитаз.

Лимон разрежьте пополам.

Пачку соды разбросайте по коврам.

Приступаем к уборке:

Кухня. Кастрюлю с уксусным раствором поставьте на медленный огонь: это поможет избавиться от неприятных запахов. Не забудьте открыть форточку! Максимально освободите поверхности, сложив баночки, бутылочки, кастрюльки в коробку (если их много и нет времени раскладывать по своим местам), освободившиеся поверхности протрите влажной тряпкой.

Ванная комната. На зеркала распылите уксусный раствор, краны и смесители протрите половиной лимона. Если чистота ванны оставляет желать лучшего, задерните занавеску для душа и ограничьтесь мытьем раковины.

Прихожая. Зеркало обработайте уксусным раствором, лишнюю одежду и обувь уберите в коробки и спрячьте.

Комната. Быстро удалите пыль с открытых поверхностей при помощи липкого ролика для одежды. Протрите пятна, используя раствор из пульверизатора. Пропылесосьте ковры, собрав соду вместе с пылью.

Унитаз, обработанный кока-колой, протрите ершиком и смойте воду.

Готово! С задачей экспресс-уборки вы справились, можно принимать гостей. Но не забывайте, что этот метод – экстренный, и для постоянного использования он вряд ли подойдет, ведь его задача – не сделать качественную уборку, а лишь создать ее видимость. Гораздо надежнее поддерживать чистоту постоянно – например, мыть посуду сразу, убирать вещи после их использования, избавляться от ненужного хлама и следить за наличием в доме чистящих средств.

Статья написана по материалам сайта клининговой компании Домовенок.