Как удачно купить люстру из хрусталя?

mavit
Автор: mavit Май 23, 2017 17:40

Как удачно купить люстру из хрусталя?

Хрустальные люстры – один из самых обворожительных вариантов освещения. Они приковывают взгляд чарующей игрой света, и даже в самой скромной комнате смотрятся богато и изысканно.  Главное – определиться с дизайном и конструкцией. В этом случае можно надеяться на то, что комната наполнится гармонией, приобретёт ожидаемые оттенки волшебства. Да-да, не удивляйтесь – хрусталь действительно считается волшебным материалом. Но в неумелых руках может стать «визитной карточкой» плохого вкуса.

Этим мы сегодня и займёмся – будем учиться подбирать хрустальную люстру.

Основные критерии выбора

Планируя освещение в собственной квартире, советуем обратить внимание на такие нюансы:

  • Небольшой светильник будет уместен в коридоре. Его конструкция должна быть максимально простой, без излишеств.
  • Хотя бы один осветительный прибор в столовой или на кухне стоит разместить над столом. Если помещение достаточно просторное, смело выбирайте объёмные конструкции с большим количеством подвесок. В противном случае, рекомендуем остановить свой выбор на припотолочном виде. Он небольшой и компактный, занимает минимум пространства.
  • Тем, кто собирается покупать потолочные хрустальные люстры для гостиной, можно посоветовать сразу два прибора из хрусталя, но небольшого размера. Это особенно касается просторных и длинных помещений. Гостиная сразу преобразится, в интерьере появится своя изюминка. К тому же, освещение будет более равномерным.
  • Какой вариант хрустальной люстры выбрать для спальни? Рекомендуется остановить свой выбор на бра. Особенно привлекательно оно будет смотреться в сочетании с зеркалом.

На какие еще критерии обращать внимание?

При выборе диаметра светильника следует всегда ориентироваться на размеры комнаты. Чем больше площадь, тем крупнее должна быть люстра. На форму люстры влияет высота потолка, а дизайн будет зависеть от общей стилистики интерьера.

Кроме того, при выборе важно уделить внимание направлению светового потока, а также лучам света. Как они рассеиваются, куда направлен свет? От этого будет зависеть и общее восприятие комнаты, и самочувствие находящихся в ней людей.

Использование хрустальных бра оправдано в классическом и хай-тек стилях. Это отличная возможность зонирования помещения. Эксперты рекомендуют составить свой комплект из хрусталя, в который будут входить лампа бра, люстра, напольный торшер (при необходимости). Также приобретается настольная лампа. Такое многоуровневое освещение позволит создать просто восхитительное настроение.

Классические изделия приличных габаритов подвешивают к потолкам просторных холлов и гостиных. Создаётся иллюзия, будто находишься не дома или в гостях, а во дворце какой-нибудь европейской королевы.

При высоте потолка менее 250 сантиметров вместо классической люстры лучше установить припотолочный светильник. Он отлично впишется в небольшую площадь.

В статье были использованы материалы Crystal Decor – интернет-магазина хрустальных изделий.

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mavit
Автор: mavit Май 23, 2017 17:40
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