Как установить розетку в гипсокартоне?

В наши дни обшивка стен гипсокартоном и сооружение из него перегородок становится достаточно распространенным методом, применяемым в строительстве. У данного метода есть свои преимущества: экологичность, огнеупорность, влагоустойчивость, звукоизоляционные возможности, а также невысокая стоимость материала и высокая скорость работ по сооружению данной конструкции. Монтаж выключателей и розеток завершает весь спектр подобных строительных работ – установить розетку в гипсокартоне .

При установке розеток в гипсокартон необходимо заблаговременно учесть все нюансы монтажа и в начале данных работ – например, при выборе розетки и установочной под нее коробки необходимо учесть особенность материала, из которого данные элементы сделаны.

Перед установкой розетки необходимо произвести подготовительные работы. Во-первых, в комнатах/кабинетах, в которых будет производиться монтаж розеток, необходимо определить места для их установки (пометить на гибсокартонной стене карандашом). Важно определить наиболее оптимальное расстояние от места установки розеточного блока до пола. Затем нужно закупить все необходимые элементы, которые больше всего подходят для их монтажа в гипсокартонную (не бетонную!) стену. Приобретая фурнитуру в специальном магазине, вы можете проконсультироваться по вопросам монтажа у специалистов – каталог товаров можно посмотреть в Леруа Мерлен. Следует проверить все детали на совместимость сразу же – чтобы при проведении монтажных работ не возникло никаких затруднений.

После подготовительных работ необходимо с помощью электродрели, имеющей круглую насадку, сделать отверстие в гипсокартонной обшивке для установочной коробки, предварительно проведя к намеченному месту нужный провод. После чего необходимо произвести монтаж данной коробки и установить под него розетку. Следует помнить, что расстояние розетки от пола в жилом помещении должно составлять тридцать сантиметров, а над кухонным столом – сто двадцать сантиметров. Не следует размещать розетку над плитой, а также подключать к одной розетке приборы достаточно энергоемкие – например, холодильник, морозильную камеру и стиральную машинку. Лучше всего установить розетки с влагозащитными свойствами, имеющие изолированный корпус.

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