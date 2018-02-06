Как устроить предсвадебный девичник?

На сегодняшний день в нашей культуре существует такая замечательная традиция, когда девушка приглашает всех своих наиболее близких подружек провести с ней вместе вечер. Такое мероприятие организуется в предсвадебное время (за пять-семь дней до свадебного торжества) и называется девичником.

Сегодняшний девичник не похож на обряд наших предков, а скорее напоминает девичник американский, где будущая невеста отрывается, что называется, по полной.

Организовать девичник может как сама невеста, так и ее подружки или свидетельница. Для этого необходимо определиться с местом проведения данной вечеринки (ночной клуб, SPA-салон и т. д.). Могут потребоваться соответствующие вечеринке атрибуты – к примеру, футболки на девичник. Если подружки решили сделать невесте сюрприз, то на них лежит ответственность за организацию данного мероприятия и оплата за расходы, связанные с ней. В данном случае не нужно посвящать невесту в то, что для нее готовится, и держать интригу до самого конца. Иногда подружкам приходится действовать очень осторожно, добывая для праздника личные вещи девушки для того, чтобы украсить пространство комнаты, где будет организовываться девичник.

Для того чтобы организовать мероприятие на высшем уровне, необходимо продумать его сценарий с учетом интересов и предпочтений невесты. Если вы являетесь подружками невесты и хотели бы устроить ей запоминающийся праздник, вспомните, в каких заведениях чаще всего вы любили проводить время по ее инициативе, какие она заказывала блюда и напитки. Вспомните также, какой музыке ваша подруга отдает предпочтение. Бренд «Море Маек» поможет вам решить вопрос с дресс-кодом и подобрать наиболее подходящие для вашего праздника футболки. Посмотреть можно здесь: XN—80AJBUGBMQ.XN—P1AI/78c.Rossiya.htm.

Вы можете отлично провести свой вечер в уютной кафешке, а затем отправиться в ночной клуб, где одним из возможных сюрпризов для невесты может стать мужской стриптиз. Можно также организовать фотосессию, которая позволит примерить на себя различные образы. Если ваша подруга много работает, заманите ее лучше в SPA-салон и закажите приятные релаксирующие процедуры. Также можно отправиться в кальян-бар, на концерт или театральное представление. Идей для девичника много, главное – все продумать, до мелочей.