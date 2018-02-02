Как выбрать аккумулятор для автомобиля? Основные моменты

Через несколько лет использования автомобиля его эксплуатационные характеристики меняются. В частности, аккумуляторы становятся более «капризными», особенно, если использовать машину в сильные морозы.

В процессе эксплуатации автомобиля рано или поздно придется столкнуться с отсутствием заряда аккумулятора – плохо, если отсутствие заряда заставило водителя врасплох, например, посреди дороги. Подзаряжать аккумулятор приходится все чаще, а при каждом запуске двигателя водителю приходится гадать, заведется ли автомобиль на этот раз. Избавиться от этих проблем можно при помощи покупки нового аккумулятора – главное понимать, на что нужно обратить внимание.

Основные разновидности

Приобретая аккумулятор для автомобиля, нужно сразу уточнить его тип. Выбрать можно один из следующих вариантов:

Обслуживаемых аккумуляторов практически нет, но если в продаже они все-таки будут, то покупая подобный аккумулятор, водитель получает возможность заменить пластины одной или нескольких банок. Замена пластин может потребоваться при коротком замыкании аккумулятора. Большее распространение получили малообслуживаемые аккумуляторы – тут есть и дорогие, и доступные по цене модели. Особенных ограничений в их работе не предусмотрено, что позволяет использовать аккумуляторы для широкого модельного диапазона автомобилей. Противоположностью первой категории устройств являются необслуживаемые аккумуляторы – заменить одну из деталей или вообще что-либо сделать с такими батареями невозможно. Они больше подходят для мягких условий эксплуатации автомобиля. Стоят они достаточно дорого.

Основные моменты при покупке аккумулятора

Принципиально значения торговая марка аккумулятора не имеет – это может быть аккумулятор Energizer или любая другая марка. Более важно грамотно выбрать место покупки. В специализированных магазинах всегда есть специалисты, которые помогут с выбором, проверят напряжение и работоспособность устройства. Следует проверить наличие пакетированных пластин – если активная масса будет осыпана, то короткое замыкание не произойдет. Для этой проверки потребуется открыть заливную коробку. Нормальным считается тот аккумулятор, который имеет в пробках отверстие для выхода паров – это может быть обычное небольшое отверстие или клапан.

Что касается технических характеристик, то все зависит от параметров автомобиля. В общих случаях стоит брать аккумулятор с запасом, чтобы в зимнее время не было проблем с запуском.