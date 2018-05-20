Как выбрать щетку для пылесоса?

Щетки для пылесоса покупателям встречаются в разновидностях, чтобы каждый клиент смог найти подходящую модель под определённую структуру ворса, ткани ковра, линолеума.

Выбрать данный элемент не сложно, но ещё предлагается купить запчасти для пылесоса в целях полного обеспечения агрегата необходимыми для выполнения работы элементами.

Выбирая щетки для пылесоса, нужно замерить размер трубы пылесоса, на конец которого будет надеваться щётка.

Чтобы щётка надевалась на трубу пылесоса правильно, кроме типа подключения, нужно знать диаметры, а именно:

1. Требуется измерить внешний размер удлинительной трубочки аппарата. Соответственно удлинительный вид трубки с наружным диаметром, к примеру, 34 мм хорошо соединяется с щеткой, у которой размер внутри составляет около 34 мм.

2. Предлагается обращать внимание на измерение внешнего диаметра с прикладыванием линейки шкалой к центральной части окружности.

При размере трубки от пылесоса равному 32 мм., то можно выбрать щетки для пылесоса, вместе в комплекте с втулкой, которая монтирована в саму щетку.

Если покупателю не получается выбрать щётку подходящего диаметра, то предлагается посмотреть на универсальные модели у них диаметр составляет от около 33, 34 мм. Они натягиваются на трубу и их можно зажать гайкой.

Есть и другие популярные виды щёток, используемые с зависимости от назначения. Важно рассмотреть их более подробно.

Комбинированные виды щёток. Эти элементы легко подстроить под различный тип уборки с использованием переключателя и их возможно применять даже на специальных роботах пылесосах нового поколения. В комбинированные щётки можно отнести насадку, предназначенную для уборки в трудном и более мягкую щётку, созданную для возможно сти выполнения очистки обивки. Комбинированные элементы используются для уборки разных предметов интерьера.

Щетка-насадка «Пол-ковер». Универсальный тип насадки имеет специальную функцию по быстрому переключению. При перемене параметра работы, щётку можно выдвигать из корпуса или задвигать внутрь.

Рекомендуется выбирать насадки в зависимости от того, что именно будет чиститься от пыли и грязи.