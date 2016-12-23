В настоящее время, как в России, так и за рубежом недвижимость остается одним из самых ликвидных видов залогового имущества. Несмотря на финансовую нестабильность и политические неурядицы, спрос на недвижимость не падает, причем, цена формируется не столько на базе себестоимости, сколько на потребительской стоимости объекта.

Типичные, одинаковые квартиры в центре города будет дороже аналогичных объектов недвижимости, расположенных на окраине. Следовательно, потребительские качества жилой недвижимости были и остаются ликвидным преимуществом этого вида залога. Перейдя по ссылке http://afa.com.ua можно узнать о том, как взять кредит под залог недвижимости.

Разумеется, новые, вновь введенные в эксплуатацию объекты жилой и коммерческой недвижимости на рынке стоят гораздо дороже вторичных объектов, поэтому преимущества при выборе залога отдаются вновь вводимым объектам. В качестве залога принимаются здания, изготовленные из кирпича, газобетонных панелей, а вот деревянные дома не представляют интереса для залогодержателей.

По условиям кредитного договора недвижимость, передаваемая в залог, принадлежит собственнику, но в документы вносится отметка об обременении.

Какие виды кредитов выдаются под залог недвижимости?

Современный пакет банковских продуктов предлагает 3 вида кредитов:

— ипотечный кредит по залог жилой и коммерческой недвижимости;

— потребительский кредит для физических лиц под залог недвижимости, принадлежащей им на праве собственности;

— кредит на развитие бизнеса под залог коммерческой недвижимости.

Примечательно, что в залог может приниматься, как собственное имущество заемщика, так и имущество третьих лиц (родственников, частных предприятий, ИП, ООО и т.п.).

Ипотечный кредит можно получить в двух случаях:

Под залог приобретаемой недвижимости, на покупку которой берется кредит;

Под залог имеющегося жилья (в том случае, когда деньги требуются на ремонт дома или на покупку другой жилой недвижимости).

Следует отметить, что ипотечный кредит выдается на длительный срок (до 25 лет), поэтому недвижимость должна быть застрахована, это – обязательное условие страхования. Договор страхования продляется ежегодно, на все время кредитования.

Программой долгосрочного кредитования предусмотрен потребительский кредит на любые цели (нецелевой кредит), в этом случае потребитель должен лишь подтвердить платежеспособность и представить заключение независимого оценщика об объекте залога.

Кредит на развитие бизнеса выдают предпринимателям и юридическим лицам – коммерческим структурам. В данном случае кредит носит целевой характер, и заемные средства перечисляются партнеру заемщика, в соответствии с предварительным договором купли-продажи основных или вспомогательных производственных фондов.