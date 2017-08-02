Какая косметика понадобится для загара?

Косметика, которая применяется для загара в соляриях, не только дарит потрясающий эффект загара за непродолжительное время, но и осуществляет активное ухаживание за кожным покровом, а также защищает от неблагоприятных последствий ультрафиолетового воздействия, способствует сохранению упругости кожи, ее эластичности и коллагена – купить косметику для загара в солярии.

Сеанс загара со специальными косметическими средствами позволяет получить необходимый тон кожи в кратчайшие сроки, обеспечивая при этом безопасность данной процедуры. Процедуры, проводимые в солярии, все же являются для кожи стрессовым фактором, и в какой-то степени травмируют ее. Кожа быстро стареет и увядает раньше времени.

Необходимо осознанно подходить к выбору косметических средств для загара. Это поможет не только выглядеть красиво сейчас, но и иметь здоровую и красивую кожу в будущем. В этом вам поможет энциклопедия загара, позволяющая правильно подобрать все необходимые для сеанса загара средства. Рассмотрим, каким же эффектом могут они обладать.

Кремы, использующиеся для сеансов загара в солярии, позволяют получить желательный эффект в полтора-два раза быстрее. Их нанесение является также ухаживающей процедурой. Существует несколько разновидностей кремов:

а) с бронзатами – позволяют ускорить процесс выработки пигмента меланина и получить определенный тон и ровный загар (кремы различаются по оттенкам бронзата – от светлых до темных);

б) без бронзатов – позволяют подчеркнуть естественный загар (наиболее подходит тем, у кого от природы загар получается красивым);

в) с тингл-эффектом – отличаются содержанием особого горячительного состава, который улучшает процессы кровоснабжения кожи и ее микроциркуляции; ускоряют процессы обмена веществ, в следствие чего осуществляется стопроцентная выработка меланина (ощущения при этом покалывающие, кожа краснеет – это все проходит в течение часа или полутора часов, а на коже остается красивый темный загар); не рекомендуется наносить на лицо и на первых сеансах загара; отличное средство для загара ног;

г) кремы-закрепители загара восстанавливают клетки кожи, подвергшиеся обработке ультрафиолетом, и обеспечивают ей стойкий загар.

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