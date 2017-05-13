Какая погода бывает на Крите?

Остров Крит расположен в Средиземном море, в его восточной части. Древнее название у острова Кафтор. С восточной стороны Крита находится Карпатское (Кипрское) море. С южной – море Ливийское. С западной – море Ионическое. С северной стороны – омывает остров море Эгейское. Остров Крит настолько древен, что о нем есть упоминание в Библии – в Ветхом Завете. Именно там рассказывается о том, что сам Бог вывел островитян-финикийцев Кафтора на прибрежную часть Ближнего Востока.Погодные условия на Крите задаются умеренно-субтропическим климатом. Именно поэтому зимнее время – время дождей, а лето – жаркое, засушливое. И именно такое сочетание, такой климат наиболее полезен для человека, для его здоровья. На Крите почти весь год – 300 дней – сияет солнце! Среднегодовая влажность 50-60%. Атмосферное давление практически весь год остается неизменным. Этот фактор благоприятно сказывается на метеозависимых людях — такие люди чувствуют себя на острове абсолютно комфортно. В летний период на острове Крит устанавливается, можно сказать, идеальная погода. Температура воды в морях становится очень комфортной.

Зима на острове – циклоническая, что, в общем-то, типично для субтропиков.

Весна на Крите начинает устанавливаться уже с начала марта. В начале апреля на острове оживает природа. Море ещё холодное, но некоторые смельчаки в это время уже открывают купальный сезон. А к маю прекращают свою активность дождливые циклоны, и погода принимает тропический характер. Однако к началу лета кратковременные дожди ещё могут лить на остров. Именно весной начинается туристический сезон. И продолжается он вплоть до середины октября.

Лето на Крите, как уже было написано выше, сухое и дожди бывают крайне редко. Небо почте все летние месяцы безоблачное. Иногда летний зной может смягчиться ветром. При это влажность низкая, поэтому климат на острове оздоровительный.

Осень – пора, когда жара постепенно начинает угасать. Именно в это время небо начинает наполняться перистыми и кучевыми облаками и скоро снова придет зимний период дождей.

Перейдя по ссылке https://pogoda.tourister.ru/greece/crete/september можно узнать, какая бывает погода на Крите в сентябре.