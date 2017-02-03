Какие фитнес упражнения необходимы для похудения?
Для тех, кто решил похудеть, одних диет недостаточно для осуществления задуманного. Важно регулярно выполнять упражнения, благодаря которым удастся не только избавиться от лишнего веса, но и сохранить достигнутый результат.
А еще — укрепить мышцы. Перейдя на сайт nocik.ru можно ознакомиться с видами фитнес упражнений для похудения. Если по каким-то причинам нет возможности заниматься в фитнес-центре, то можно в домашних условиях выполнять упражнения, которые помогут стать стройной и сексуальной.
Основные эффективные упражнения
Обязательно нужно делать перед тренировкой разминку. Для того чтобы похудеть, достаточно пяти тренировок в неделю — три из них будут с силовым комплексом упражнений, а две — кардио.
Из основных упражнений стоит выделить следующие:
- Махи ногами.
- Приседания.
- Прыжки.
- Качание пресса.
Все эти упражнения следует выполнять по двадцать раз в три подхода. Конечно, это далеко не все упражнения, которые нужно выполнять для того, чтобы похудеть. Но без этих — просто не обойтись.
Полезно делать выпады. Для этого нужно поставить ноги на ширине плеч, а руки — на талию. Левой ногой делаем большой шаг вперед, при этом нога в колене образует угол в девяноста градусов. Колено правой ноги почти касается пола. После этого толчком передней ноги следует вернуться в исходное положение. Далее упражнение повторяется правой ногой. Важно, чтобы спина удерживалась вертикально.
Эффективен для похудения бег у поре лежа. Для этого упереться ступнями и ладонями в пол — вы находитесь параллельно ему. Напрягите пресс и поднимите правую ногу, медленно подтяните ее к груди. Спина и бедра должны быть зафиксированы. Далее возвращаемся в исходное положение, проделываем то же с левой ногой. Упражнение помогает сжечь калории, укрепляет пресс.
В погоне за стройностью важно не навредить своему здоровью. Поэтому все должно быть в меру — и диеты, и физические нагрузки должны быть в разумных пределах. Правильное решение — занятия с фитнес-тренером. Он составит индивидуально наиболее подходящий для вас комплекс упражнений, которые помогут быстро достичь желаемого результата, не нанося вреда здоровью.
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