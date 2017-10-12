Какие инструменты необходимы для добычи твердых полезных ископаемых?

Каждый год из недр земли проводится извлечение огромного количества твердых полезных ископаемых. Но без специального оборудования извлечь эти ценности не удастся.

Перейдя на сайт binur-tekhno.ru можно подобрать геологоразведочный и буровой инструмент. Как же происходит добыча твердых полезных ископаемых, и какие бывают их виды, расскажет эта статья. Виды твёрдых полезных ископаемых Различные виды руды; Уголь; Мрамор; Гранит; Соль

Технология добычи полезных ископаемых открытым типом Для того чтобы извлечь полезные ископаемые открытым типом применяются различные технологии и подходы. Поверхностный метод. Для этого метода происходит полное изучение участка. Затем специалисты производят полную обработку добытых полезных ископаемых и земных пород. При этом породы остаются на отработанном участке. Глубинный. При применении этого метода породы земли вскрываются, во время чего и извлекаются полезные ископаемые. Нагорный. Происходит вскрытие горных пород, при этом полезные ископаемые извлекаются в направлении сверху вниз. Нагорно-глубинный метод применяется при сложном рельефе. Подводная добыча полезных ископаемых подразумевает работу под водой. Инструменты для добычи полезных ископаемых Для того чтобы извлечь то или иное полезное ископаемое необходимы такие инструменты: Инструмент для колонкового бурения. Он даёт возможность аккуратно извлечь полезное ископаемое без нарушения её структуры. Отлично походит для извлечения твёрдых пород. Инструмент для контакно-ударного бурения применяется для обследования рыхлых пород. Инструмент для шнекового бурения используется для обработки нетвёрдых пород. Инструмент для шарошечного бурения очень популярен в горнодобывающей промышленности. Применяется для работы с особо твердыми поверхностями, например, гранитом. Бурение скважин при этом происходит при помощи боровой установки с использованием шарошочного долота. К таким инструментам также относят: различные трубы, замки для бурильных трубы, фрезерный башмак, переходники, фильтры для скважин и другие. Инструменты для бурения в сложных условиях. Вспомогательные инструменты, например отбойный ключ, различные хомуты для обсадных труб, подкладные вилки и другие. Добыча полезных ископаемых – довольно сложный процесс. Но благодаря современному и качественному оборудованию, проводить добычу полезных ископаемых намного легче.