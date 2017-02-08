Какие металлические двери подойдут для квартиры?

Любое жилое строение начинается с входной двери. Основные функции – это качественная защита помещения от проникновения нежелательных гостей и только потом учитывается дизайнерское решение и дополнительные решения.

Входные двери в квартиру должны выбираться не только с учетом индивидуальных предпочтений. При покупке изделия следует учитывать основные особенности жилого помещения. Это может быть частное строение, квартира, коттедж или дача.

В том случае, если вы живете в крупном частном строении естественно следует отдавать предпочтение массивным, высокого качества, прочным изделиям.

Для жителей стандартных квартир в черте города на такие модели обращать внимание не следует, поскольку такая модель будет выглядеть нелепо. Входная дверь для квартиры, должна быть более легкой, но это не значит менее надежной. Самый оптимальный вариант – это стальные модели с термонапылением.

Такие изделия можно купить в универсальном строительном магазине. Для того чтобы покупка не принесла проблем следует правильно снять размеры и правильно монтировать дверь. Какую бы дорогую вещь вы не приобрели, если поставить не правильно, она не будет исполнять свои основные функции.

Металлическая дверь в квартиру должна обладать повышенной прочностью, и выполнена из качественной стали. В конструкцию обязательно должны входить съемные штыри не менее двух замков и ребра жесткости. По индивидуальному заказу можно приобрести пуленепробиваемые модели или огнеупорные.

Обязательное правило для дверей всех моделей – изделие должно быть устойчивым к газовой горелке. Так же следует помнить, что бронированные изделия данной категории, значительно дорожи стандартных аналогов, но монтаж ее оправдан.

Так же следует обращать внимание на наполнитель, который находится внутри конструкции и уплотнители, расположенные по периметру изделия.

Выбирая дверь для своего жилого помещения, не следует забывать про тепло и шума изоляционные свойства. Перед тем как сделать покупку обязательно посоветуйтесь со специалистами консультантами о модели относительно подходящей вам по ценовой политике и всем параметрам с учетом жилого помещения.