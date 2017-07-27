Какие повреждения можно отремонтировать на лодке ПВХ?

Лодки из ПВХ (поливинилхлорид) хоть и прочные на вид, да и прочны по другим характеристикам, но все же иногда, даже при бережливом отношении, ее корпус чем-нибудь да можно повредить. Это могут быть и металлические пруты в воде, которые не видны, и острые камни, палки и прочие предметы. В конце концов, корпус лодки из ПВХ можно нечаянно порезать или разрубить топором во время рубки веток, мешающих плыть по узкой реке. Одним словом – всякое может случиться, когда лодку придется ремонтировать. Поливинилхлорид, из которого сегодня изготавливают большинство лодок надувного типа, с мотором, достаточно неприхотливый материал при эксплуатации, и ремонтировать его не сложно. Перейдя по ссылке http://elling-boat.ru/remont-lodok/remont-lodok-pvx/, можно отремонтировать повреждения на лодке ПВХ.

Сохранность лодки из поливинилхлорида гарантируется при любых температурных условиях. Этому материалу не страшны ни сорокоградусные морозы, ни семидесяти градусная жара. Для того чтобы лодку поместить на хранение, её рекомендуют вымыть, а дать ей просохнуть. Хранить можно в любых условиях, например, в гараже. Но важно знать, что поливинилхлорид иногда пробуют на прочность крысы. Если эти животные есть в помещениях, то или их надо вывести, или лодку там лучше не хранить. Отдельно хочется предупредить владельцев лодок из ПВХ, что в зимних морозных условиях, упакованную лодку не рекомендуется передвигать с места на место до наступления теплого времени сезона.

Если материал порвался или прорезан, а ремонтной мастерской, где бы вам лодку отремонтировали, нет, то страшного в этом ничего нет. Материал из поливинилхлорида легко и просто отремонтировать можно и дома, а также и во время отдыха на природе, и даже во время плавания, прямо на воде. Разумеется, ремонт лучше производить в помещении, чтобы заклеенные заплаты могли хорошо схватиться, так как для полного схватывания клея требуется не менее суток.

Если же у лодки образовался порез прямо в процессе перемещения по воде, в срочном порядке дыру можно заклеить, и на это понадобится не более часа. Эта латка продержится не долго, и по возвращению на берег или домой этот быстрый ремонт требуется качественно переделать.