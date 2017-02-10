Какие процедуры оказывают в спа салоне?

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 10, 2017 03:59

Какие процедуры оказывают в спа салоне?

Посещение СПА салона для любой женщины является настоящим праздником души. Современный рынок косметических и процедурно-оздоровительных услуг довольно развит. СПА-мероприятий предусмотренных программами косметических салонов, очень много. Кроме комплексных программ, предусматривающих уход за лицом, руками, зоной декольте, можно заказать адресную процедуру, направленную на омоложение лица и т.п. Перейдя на сайт spalotus.me можно ознакомиться с процедурами в спа салоне.

СПА-процедуры по уходу за волосами предусматривают горячее обертывание, способствующее укреплению структуры волос; минерализацию (оздоровления часто окрашиваемых волос и придания им естественного блеска); ламинирование (воздействие на волосы с применением экстрактов полезных водорослей, вследствие чего существенно укрепляется структура волос, они становятся гладкими и шелковистыми).

Кроме того, процедура ухода за волосами включает и другие виды процедур:

  • Питание и увлажнение волос;
  • Пилинг;
  • Очищение кожи головы;
  • Использование масок, усиливающих рост волос и т.п.

Важно перед посещением СПА-салона посетить врача – трихолога, который даст рекомендации относительно возможных противопоказаний связанных с потенциальными заболеваниями, из-за которых могут выпадать волосы. В таких случаях отдельные процедуры могут быть противопоказаны.

СПА-процедуры для лица помогут избавиться от темных пятен и мешков под глазами, удалить морщинки, придать коже упругость и молодой вид. Для этих целей используют аппаратные процедуры, маски из голубой глины, выполняют массаж и прочие методы восстановления молодости кожи лица;

СПА-процедуры для рук предполагают массаж, расслабляющие ванночки, уход за кожей рук и ногтями, парафинотерапия, омолаживающие маски с ароматизированными маслами, морской солью и прочими полезными веществами, позволяющими восстановить рукам утраченную красоту;

СПА-процедуры для ног предполагают обертывания ног грязевые, шоколадные, водорослевые. Это позволяет снять отечность, успокоить встревоженные вены и обрести легкую, красивую походку;

СПА-процедуры для тела предусматривают большой комплекс процедур, среди которых:

  • Водорослевые и солевые пилинги;
  • Различные обертывания;
  • Ванны (моделирующие, молочные и другие);
  • Джакузи (гидромассаж, сауна, хама, и т.п.).

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 10, 2017 03:59
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