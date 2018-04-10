Какие цветы подарить девушке на день рождения?

Наверное, не надо никого убеждать в том, что нет на свете таких девушек, которые не любили бы цветы. Цветы любят все девушки. Поэтому для них всегда будет в радость преподнесенный букет красивых цветов. Это может происходить в любой день, но особенно в день рождения девушки. Букет с днем рождения обрадует и будет принят с непременной благодарностью.

Правда, это случится только в том случае, если будут подарены «правильные» цветы, ведь многие девушки по своей природе мнительны и суеверные. Ведь каждый цветок что-то да означает. Поэтому покупая цветы для девушки на день ее рождения, следует все правильно учесть.

Самым распространенным цветком, который дарят девушкам, является роза. Это не случайно, так как роза на самом деле очень красивый цветок с чудесным ароматом. Розы по праву считаются самыми торжественными и официальными цветами во всех странах и у всех народностей. Но вот что важно учесть: цвета розы имеют конкретные значения. Так, например, красная роза – это страсть и желание, белая – невинность, бордовая – элегантность, розовая – влюбленность, желтая – оптимизм.

Дарить розы можно и в различном их сочетании. Однозначно хорошо смотрятся вместе красного цвета розы и белые, розовые и желтые. Flowers UA – здесь вам всегда смогут подобрать отличный букет из отличных цветов, если вы находитесь в Харькове, Киеве и Одессе.

Разумеется, кроме роз девушке можно дарить и другие цветы. Например, букет из альстромерий – яркий и фантастически праздничный, такой букет станет отличным подарком. Но не только. Вот, например, очень многие девушки обожают простые вроде бы, но такие красивые тюльпаны. Любовь и счастье – вот что символизируют эти цветы. Многие девушки любят лилии, символизирующие непорочность и женскую чистоту. А вот герберы – это дружба и флирт. Ромашки можно дарить романтическим натурам, а орхидеи, эти изысканные цветочки, лучше всего дарить девушке с изысканным вкусом. Хризантемы – осенние цветы и лучше их дарить той девушке, день рождение которой выпадает на осенние деньки. Нарциссы – цветы возрождения, весны и яркого солнца!