Какие виды этапы входят в планирование работы склада?

Склад – это помещение, предназначенное для приемки, хранения и отгрузки товаров различного назначения.

Поскольку процесс торговли, объем продаж и объем ожидаемой прибыли напрямую зависит от качества хранения и транспортировки товаров, то в работе кладовщика (материально ответственного лица) существует такой термин: планирование работы склада.

Прежде всего, для обеспечения сохранности находящихся на складе товаров периодически должна проводиться проверка состояния противопожарной безопасности. Надо отметить, что для каждого вида товаров предназначен свой вид огнетушащего средства. Например, пеной нельзя тушить меховые товары, водой – нельзя тушить канцелярские товары. В таких случаях, когда товар может испортиться, применяют газовые огнетушители.

Следующий вид работ – это обеспечение сохранности товаров от кражи и взлома. С этой целью руководство предприятие заключает договор с органами вневедомственной охраны и ежедневно сдает объект на пульт охраны. Понятно, что состояние этих систем безопасности должно проверятся ежедневно.

Планирование работы склада включает плановую и внеплановую инвентаризацию товароматериальных ценностей. Для этого существуют и прямые методы учета, и автоматизированные, и бухгалтерские. Для того чтобы результаты инвентаризации были корректными, учет следует производить в сопоставимых ценах. Это обстоятельство вызвано изменением цен, девальвацией национальной валюты, а также по причине уценки товаров, имеющих моральный и материальный износ (частичную утрату качества).

Чтобы инвентаризация прошла успешно, на складе должен четко вестись учет поступления и расходования (отпуска) товаров. Остаток на данный момент зависит от предыдущего остатка, количества и стоимости принятых и отпущенных товаров.

Помимо процесса движения товара, каждый кладовщик обязан знать и соблюдать нормы остатков, чтобы исключить затоваривание склада. В каких случаях это происходит? Когда руководитель постоянно завозит товары, а предыдущие запасы еще не проданы. Следовательно, увеличивается масса непроданных товаров, которые заполняют склад. Такое явление называется «затоварка», оно негативно влияет на показатели работы склада. Поэтому такие показатели планируются заранее.