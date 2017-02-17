Какие виды отелей бывают?

Современным туристам необходима информация о типах отелей, для того, чтобы они еще перед выездом из своего города могли не только заказать предварительно гостиницу, но и получить представление о том, какой уровень комфорта ему следует ожидать от того или иного отеля. В частности, отели в Петроградском районе СПб отличаются по уровню, классу и целевой аудитории.

Отели, расположенные в центрально части города, предлагающие свои посетителям достаточный перечень услуг, и при этом не отличающиеся высокой стоимостью на оказываемые услуги, называют гостиницей или отелем. Такие отели удобны для заезда экскурсионных туристов (чаще всего, передвигающихся на автобусах) и для командировочных коммерсантов.

Если гостиница имеет «три звезды», то ничего особенного от нее ждать не стоит. Для бронирования номера в таком отеле достаточно позвонить или оставить заявку онлайн, и не спешить со сроками, т.к. мест в таких гостиницах обычно, хватает всем желающим.

Отели, у которых имеется узкий круг заезжих определенного статуса, называются бизнес-отели. Такие объекты обычно располагают в центрах деловой активности, рядом с крупными бизнес-центрами. Здесь все настроено на работу коммерсантов: конференц-залы, деловая обстановка и мебель, интернет и т.п.

Резорт-отели, или отели-курорты предназначены для размещения клиентов, приехавших для восстановления здоровья. Здесь имеется все для прекрасного отдыха фитнес, спра-терапия, бассейны, рестораны. Одним недостатком является ограниченная территория. Например, познакомиться с историческими и культурными центрами страны оттуда невозможно.

Бутик-отель отличные пятизвездочные гостиницы, где все создано для шикарного отдыха. Бутик-отели располагают в самом центре города, и стоимость проживания в них довольно высока.

Апарт-отели и апартаменты напоминают отдельные квартиры, благоустроенные дома, виллы или полдома с отдельным входом. Их сдают туристам в аренду на разный срок, в зависимости от внутренней договоренности. Количество комнат, внутреннее содержание может быть разными, поскольку эти объекты недвижимости принадлежат, как правило, частным лицам.