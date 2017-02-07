Какие виды спортивных тренажеров существуют?

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 7, 2017 03:22

Какие виды спортивных тренажеров существуют?

Компания предлагает спортивные тренажеры по выгодным ценам для разных категорий пользователей.

Наше преимущество – широкий ассортимент, высокая культура обслуживания и оперативная доставка спортивного инвентаря для юридических и физических лиц. Перейдя по ссылке http://tesko-sport.ru/ можно подобрать различные спортивные тренажеры.

Если вы не определились, какой тренажер приобрести, обращайтесь к консультантам компании. Мы оперативно устраним пробелы в ваших знаниях. Вообще, по принципу занятий все тренажеры подразделяются на 2 основных класса:

  • Тренажеры для развития силы;
  • Тренажеры для развития выносливости.

Среди устройств, способствующих развитию выносливости. Следует выделить кардиотренажеры – беговые дорожки, райдеры, степперы, велотренажеры, а также гребные и эллиптические тренажеры.

Надо отметить, что во время занятий на кардиотренажерах необходимо держать на контроле частоту пульса и сердцебиение. С этой целью тренажеры оснащены специальными устройствами.

Велотренажеры  хорошо укрепляют дыхательную и сердечнососудистую систему, способствуют укреплению мышц ног, спины и ягодиц. Эти устройства компактны, удобны и не занимают много мета. Велотренажеры подразделяются на: магнитные и механические.

Беговые дрожки – самые простые в применении спортивные снаряд, которые подразделяются на 2 класса: механические и электрические. На электрических беговых дорожках лента (рабочее полотно) вращается при помощи электричества. На механических дорожках пользователь вращает ленту самостоятельно, в процессе бега.

На сайте tesko-sport.ru представлен широкий выбор популярных беговых дорожек.

 

Эллиптические тренажеры  — новый вид оборудования, который сейчас используют в спортзалах и в домашних условиях. Они сочетают в себе свободу движения от беговой дорожки и отсутствие нагрузки на суставы – от степпера.

Степперы – это класс тренажеров, имитирующих ходьбу по лестницам. Нагрузки на педали можно менять при помощи программы.

Райдеры  — тренажеры, имитирующие езду на лошади.

Силовые тренажеры представляют собой спортивные снаряды, позволяющими укреплять весь организм комплексно. Весь ассортимент силовых тренажеров подразделяется на 2 класса:

  • Тренажеры со встроенными весами;
  • Тренажеры со свободными весами.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 7, 2017 03:22
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