Какие виды займов существуют в настоящее время?

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Декабрь 27, 2016 03:21

Какие виды займов существуют в настоящее время?

Современный рынок финансовых услуг получит широкое развитие в силу закона, предусматривающего микрофинансовым организациям предоставлять денежные займы населению наряду с банковскими структурами. В то же время, Центробанк ведет большую работу, в результате чего у многих частных банков отзываются лицензии на право оказания финансовых услуг.

В настоящее время онлайн займ денег вызывает большой интерес у широкой пользовательской аудитории. Постараемся вкратце ответить на основные вопросы, волнующие читателей.

Кто может выдавать денежные займы?

По закону, предоставлением финансовых средств в займ могут заниматься кредитные организации (банки), микрофинансовые организации, зарегистрировавшие свою деятельность в установленном порядке, а также физические лица, готовые предоставить денежный займ другому лицу.

Кто может быть заемщиком денежных средств?

В качестве заемщика может выступать юридическое лицо государственные и негосударственные организации разных организационно-правовых форм (ООО, ОАО, ЗАО, ИП, СП, НКО), а также физические лица, достигшие совершеннолетнего возраста  зарегистрированные по постоянному месту жительства;

Какова может быть сумма займа?

Этот вопрос решается индивидуально и зависит от финансовых возможностей кредитора и заемщика;

Какие виды займов существуют?

Все займы в зависимости от статуса организации, выдающей займы, могут подразделяться на:

  • Государственные (облигации, акции, ваучеры, вклады);
  • Негосударственные (кредиты, денежные займы).

В свою очередь, негосударственные займы могут быть предоставлены банками или микрофинансовыми организациями (МФО) в соответствии с действующим законодательством.

Какой кредит дороже?

Если в банке можно взять кредит под 15 – 40 процентов годовых (примерно 1 – 4 процента в месяц), то процентная ставка в МФО находится в пределах 600 – 750 процентов годовых, что составляет в среднем от 30 до 50 процентов в месяц.

Какие кредиты выдают банки?

Современный рынок банковских услуг предлагает следующие кредитные продукты:

  • Ипотечный кредит;
  • Потребительский кредит;
  • Товарный кредит;
  • Кредит на любые цели;
  • Кредит для развития бизнеса;
  • ВКЛ (возобновляемая кредитная линия);
  • Овердрафт и другие продукты. Каждый из них отличается сроками, процентной ставкой и целевым назначением.

Какие займы можно получить в МФО?

Микрофинансовые организации предоставляют: займы наличными деньгами (можно получить в представительстве компании лично) или онлайн займы (выдают после подачи заявки через интернет). Размеры займа зависят от платежеспособности клиента, ля оформления нужен минимальный пакет документов (часто – только паспорт). Срок возврата – не большой, обычно 7 – 30 дней.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Декабрь 27, 2016 03:21
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