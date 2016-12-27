Какие виды займов существуют в настоящее время?
Современный рынок финансовых услуг получит широкое развитие в силу закона, предусматривающего микрофинансовым организациям предоставлять денежные займы населению наряду с банковскими структурами. В то же время, Центробанк ведет большую работу, в результате чего у многих частных банков отзываются лицензии на право оказания финансовых услуг.
В настоящее время онлайн займ денег вызывает большой интерес у широкой пользовательской аудитории. Постараемся вкратце ответить на основные вопросы, волнующие читателей.
Кто может выдавать денежные займы?
По закону, предоставлением финансовых средств в займ могут заниматься кредитные организации (банки), микрофинансовые организации, зарегистрировавшие свою деятельность в установленном порядке, а также физические лица, готовые предоставить денежный займ другому лицу.
Кто может быть заемщиком денежных средств?
В качестве заемщика может выступать юридическое лицо государственные и негосударственные организации разных организационно-правовых форм (ООО, ОАО, ЗАО, ИП, СП, НКО), а также физические лица, достигшие совершеннолетнего возраста зарегистрированные по постоянному месту жительства;
Какова может быть сумма займа?
Этот вопрос решается индивидуально и зависит от финансовых возможностей кредитора и заемщика;
Какие виды займов существуют?
Все займы в зависимости от статуса организации, выдающей займы, могут подразделяться на:
- Государственные (облигации, акции, ваучеры, вклады);
- Негосударственные (кредиты, денежные займы).
В свою очередь, негосударственные займы могут быть предоставлены банками или микрофинансовыми организациями (МФО) в соответствии с действующим законодательством.
Какой кредит дороже?
Если в банке можно взять кредит под 15 – 40 процентов годовых (примерно 1 – 4 процента в месяц), то процентная ставка в МФО находится в пределах 600 – 750 процентов годовых, что составляет в среднем от 30 до 50 процентов в месяц.
Какие кредиты выдают банки?
Современный рынок банковских услуг предлагает следующие кредитные продукты:
- Ипотечный кредит;
- Потребительский кредит;
- Товарный кредит;
- Кредит на любые цели;
- Кредит для развития бизнеса;
- ВКЛ (возобновляемая кредитная линия);
- Овердрафт и другие продукты. Каждый из них отличается сроками, процентной ставкой и целевым назначением.
Какие займы можно получить в МФО?
Микрофинансовые организации предоставляют: займы наличными деньгами (можно получить в представительстве компании лично) или онлайн займы (выдают после подачи заявки через интернет). Размеры займа зависят от платежеспособности клиента, ля оформления нужен минимальный пакет документов (часто – только паспорт). Срок возврата – не большой, обычно 7 – 30 дней.
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