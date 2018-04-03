Какие витамины нужны для взрослой собаки?

Если вы хозяин взрослой собачки, которой обеспечено нормальное питание (качественный готовый корм), правильный образ жизни, у которой нет хронических заболеваний, она активна и хорошо выглядит, дополнительного ничего ей не требуется.

И вам не придется думать о том, какие витамины ей давать. Это неважно.

Но период активного роста, вынашивание потомства, вскармливание щенков, сезонная линька, солидный возраст, даже потухший взгляд – это весомые доводы в пользу приема витаминов.

Как же сориентироваться в огромном ассортименте таблеток, порошков и сиропов на любой вкус и кошелек, как купить самое необходимое.

Какие витамины выбрать?

Перейдя по ссылке https://dog-box.ru/Витамины_для_собак можно подобрать витамины для собак. Но на современном рынке лучшие:

для кожи и шерсти – Беверсы Excel Brewers Yeast 8 in 1;

для костей и хрящей – Гелакан Бейби;

для сердца – Canina Herz-Vital;

для зубов и костей – Canina Calclum Citrat;

для мелких пород – Unitabs DailyComplex;

мультивитаминный комплекс – Беафар ТОП-10;

для пожилых собак — Excel Multi Vitamin Senior 8 in 1.

Витаминные препараты требуют к себе отношения, подобного тому, какое вы применяете к лекарственным препаратам. Вы даете их своей собачке, когда в том есть необходимость, когда она больна. Так и с витаминами – сначала установите, чего именно не хватает вашему питомцу (вам поможет в этом анализ рациона и образа жизни), а потом уже начинайте давать. Их нельзя использовать бессистемно и просто так, потому что вам захотелось.

Иногда витамины приходится вводить в виде инъекций, но чаще их дают в таблетированном виде. В любом случае применяться они должны только после предварительной консультации с ветеринаром.

Витамины, что могут потребоваться вашему питомцу делят условно на жирорастворимые (это А, D и Е) и водорастворимые (В и С).

Любой владелец собаки должен знать:

Ничего страшного, если перекормить животное водорастворимыми, они выводятся с мочой.

Передоз жирорастворимых может стать опасным. Они накапливаются в тканях и непросто от них избавится. Именно поэтому они чреваты осложнениями.

Будьте осторожны в своих намерениях давать питомцу витамины. Это те же лекарственные препараты и вместо помощи могут навредить.