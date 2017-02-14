Каким образом можно оригинально поздравить маму в стихах? 

Маму поздравляют в День Рождения, в Международный женский день, в День матери, в Новый год, в День Ангела. Если есть желание – можно поздравлять по разным поводам, например, с годовщиной свадьбы родителей, с трудовым юбилеем, с Днем Рождения детей, ведь рождение ребенка – это, прежде всего, праздник мамы.

Поздравления с днем рождения можно прочитать на сайте http://mir-pozdravleniy.ru/.

Как и любой женщине, маме надо подарить живые цветы. И делать это надо с утра, чтобы мама почувствовала вашу заботу и внимание. Тогда весь день пройдет «на подъеме», именно этой цели и надо добиться.

Каким образом праздник мамы можно сделать незабываемым?

Прежде всего, оградите от домашних дел. Приготовление праздничного стола, уборка в доме, выполнение срочной ежедневной работы (например, забрать из садика ребенка) поручите кому-то из свободных членов семьи. Пусть этот день мама посвятит только себе;

Узнав ее вкусы, подарите ей подарочную карту для посещения салона красоты. Стоит такой подарок не дорого, подробно можно узнать у руководителей местных компаний. Самую большую радость женщина получает от ощущения того, что она хорошо выглядит;

Приготовьте любимое мамино блюдо. Вот тут надо постараться «не ударить лицом в грязь». Чтобы все получилось правильно, сначала потренируйтесь в обычный день, чтобы быть уверенным в успехе;

Постарайтесь обеспечить доставку мамы в салон красоты и домой. Заранее приготовьте автомобиль, или постарайтесь выкроить свое время, но чтобы она не занималась обзвоном местных такси и не ожидала, когда подадут машину. Сделайте все красиво, это в ваших силах;

Все женщины очень любят стихи, они обожают слушать романтику, стихи о любви, о прекрасном, только в праздник – никакого патриотизма, все только на веселой ноте!

Чтобы записать стихи, пригласите специалиста и сделайте хорошую, композитную видеозапись. Можно использовать фотографии, сопроводить поздравление музыкальным оформлением, картинками, но читать стихи должен кто-то из родных людей. Только так можно искренне, от всего сердца подарить маме незабываемый день.