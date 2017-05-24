Каким образом можно убрать мимические морщины на лице?

Рано или поздно, проблема появления мимических морщинок становится проблемой для большинства женщин. Эти предвестники старости появляются на лице в области лба, в окружности глаз, возле носа. Морщинки выявляются даже при легкой улыбке, не добавляя, конечно, женщине привлекательный образ. Достижения современных методов избавления морщин связанных с мимикой сегодня предлагают женщинам свои невероятные возможности, в том числе и медицинские. Например, уколы диспорта в Минске отлично убирают мимические морщины. Косметические средства позволяют и в домашних условиях избавляться от морщин.

Самыми эффективными методами против мимических морщинок, являются косметологические процедуры. Рассмотрим некоторые из них, те, которые считаются безопасными с реально возможным желаемым результатом.

Мезотерапия — это такой способ инъекции специального лекарства. Таким образом, вещество влияет на кожу. Лекарственный препарат вводится среднюю часть кожи. Для достижения эффекта от этой процедуры при мезотерапии требуется небольшое количества препарата. Лекарство действуют выборочно, а место для инъекции выбирает косметолог. Обычно врач-косметолог индивидуально подбирает так называемый «коктейль» из веществ: витамин, минералов, гиалуроновой кислоты, минералов и др. Для этого также используются препараты французской фирмы Filorga. Купить filorga для мезотерапии можно в специализированных отделах торговых точек.

Ботулинический токсин или ботокс (диспорт) – это средство считается одним из первых, для тех, кто намерен избавиться от морщинок, которые сосредоточены в окружности глаз, лба и носа. Ботулинический токсин вводится в те места, которые являются наиболее проблемными. Препарат блокирует нервные окончания, передающие сигнал через мозг мышцам, которые формируют определенную эмоцию. Токсин воздействует на конкретные мышцы, и они не двигаются. Таким образом, морщинки исчезают. Причём эффект от воздействия препарата наступает сразу же после инъекции. Недостатком такого воздействия является то, что мимика заметно меняется. И происходит это за счёт блокады токсина.