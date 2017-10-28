Какими заболеваниями занимается уролог?

Решить проблемы со здоровьем у мужчин и женщин поможет уролог в Астане. Специалист применяет современные методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний органов мочеполовой системы.

Что входить в компетентность врача?

При возникновении проблем с органами мочевой системы у женщин, половой сферы у мужчин, следует незамедлительно получить квалифицированную помощь. Обратиться к врачу необходимо:

При возникновении боли, резей при мочеиспускании.

Болевых ощущениях в области поясницы, отёках, недержании м очи.

Если появляются папилломы, кондиломы в интимных местах.

Снижается половое влечение, появляются проблемы в сексуальной жизни.

У партнерши обнаружились инфекционные заболевания.

Мочеполовая система довольно хрупкая, поэтому понадобится помощь квалифицированного специалиста с необходимым набором знаний. Независимо от наличия или отсутствия заболеваний, в качестве профилактики посещать врача нужно не реже одного раза в год.

Среди органов, которыми заинтересуется специалист, находится мочевой пузырь, почки, мочеточник и мочеиспускательный канал, наружные половые органы и предстательная железа, яички, половой член.

Подвержены урологическим заболеваниям многие мужчины. Риск обнаружить простатит у мужчин после 40 лет возрастает до 90%. Чтобы не получить воспаление простаты, следует обращаться к урологу.

Профилактика имеет важное значение, так как несвоевременное получение качественного правильного лечения приведет к бесплодию и другим серьезным проблемам.

В списке заболеваний, которыми занимается узкий специалист, находится:

Мочекаменная болезнь, когда обнаруживается песок или камни в почках. Для его извлечения применяют полуоперативный и оперативный способ .

Пиелонефрит – это воспаление почек с повышенной температурой и болью в пояснице. Если не выявить ее вовремя, понадобится проведение операции.

Цистит – распространенная болезнь у женщин, которая все чаще встречается у девочек. Возникает при переохлаждении и заболеваниях половых органов.

При любых отклонениях в самочувствии, болевых ощущениях, повышении температуры, изменении цвета и количества мочи следует незамедлительно обращаться за помощью к урологу.