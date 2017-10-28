Какими заболеваниями занимается уролог?
Решить проблемы со здоровьем у мужчин и женщин поможет уролог в Астане. Специалист применяет современные методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний органов мочеполовой системы.
Что входить в компетентность врача?
При возникновении проблем с органами мочевой системы у женщин, половой сферы у мужчин, следует незамедлительно получить квалифицированную помощь. Обратиться к врачу необходимо:
При возникновении боли, резей при мочеиспускании.
Болевых ощущениях в области поясницы, отёках, недержании м очи.
Если появляются папилломы, кондиломы в интимных местах.
Снижается половое влечение, появляются проблемы в сексуальной жизни.
У партнерши обнаружились инфекционные заболевания.
Мочеполовая система довольно хрупкая, поэтому понадобится помощь квалифицированного специалиста с необходимым набором знаний. Независимо от наличия или отсутствия заболеваний, в качестве профилактики посещать врача нужно не реже одного раза в год.
Среди органов, которыми заинтересуется специалист, находится мочевой пузырь, почки, мочеточник и мочеиспускательный канал, наружные половые органы и предстательная железа, яички, половой член.
Подвержены урологическим заболеваниям многие мужчины. Риск обнаружить простатит у мужчин после 40 лет возрастает до 90%. Чтобы не получить воспаление простаты, следует обращаться к урологу.
Профилактика имеет важное значение, так как несвоевременное получение качественного правильного лечения приведет к бесплодию и другим серьезным проблемам.
В списке заболеваний, которыми занимается узкий специалист, находится:
Мочекаменная болезнь, когда обнаруживается песок или камни в почках. Для его извлечения применяют полуоперативный и оперативный способ .
Пиелонефрит – это воспаление почек с повышенной температурой и болью в пояснице. Если не выявить ее вовремя, понадобится проведение операции.
Цистит – распространенная болезнь у женщин, которая все чаще встречается у девочек. Возникает при переохлаждении и заболеваниях половых органов.
При любых отклонениях в самочувствии, болевых ощущениях, повышении температуры, изменении цвета и количества мочи следует незамедлительно обращаться за помощью к урологу.
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий