Какой камень подходит женщинам козерогам

mavit
Автор: mavit Декабрь 4, 2017 19:21

Какой камень подходит женщинам козерогам

С вопросом, какой камень подходит женщинам-козерогам сталкивается каждая представительница прекрасного пола, родившаяся под этой звездой гороскопа.

Какой камень подходит женщинам козерогам?

Yes Женщинам под знаком Козерога по гороскопу противопоказаны украшения в зеленых, темно-синих, серых и черных оттенках. Также, не стоит покупать самоцветы огненной палитры. Камни, которые подойдут, разрешается носить круглогодично, а не только в месяц, когда данный знак покровительствует. Главными камнями Козерога считают:

  1. Обсидиан. Безупречный вариант для украшений, поскольку он ассоциируется с землей. Камень гарантирует внутреннюю защиту представительнице прекрасного пола. Самоцвет способствует принятию правильных решений. Оптимальный цвет – темно-красный. Благодаря такому камню владелице удастся избавиться от пустых переживаний и тревоги. Узнайте больше про камень обсидиан.
  2. Оникс. Считается настоящим талисманом для Козерогов. Самоцвет способен придать уверенности в себе, избавиться от сомнений и тревог. Особую пользу от талисмана почувствуют женщины после операций или болезней. Перед покупкой камень следует подержать в руках, если от него будет ощущаться тепло – талисман можно покупать, а если нет – нужно взять следующий минерал и так до тех пор, пока женщина не найдет действительно «свой» камень.
  3. Турмалин. Оттенки – черные или зеленые. Гарантируют защиту женщине от влияния плохих людей и опасностей. Также самоцвет способствует повышению иммунной системы и устранению болезненных ощущений в области спины.

Еще один камень, который стоит купить женщине-козерогу – гранат. Минерал красного цвета устраняет болезненные ощущения в теле, способствует повышению настроения и уберегает от злых помыслов завистников.

Выбор в зависимости от даты рождения

Чтобы минерал действительно стал оберегом для женщины, следует подбирать украшения по дате рождения.

22 декабря — 2 января

Женщинам, появившимся на свет в первой декаде в качестве талисмана рекомендуется выбирать тигровый глаз, который помогает в достижении поставленных целей. Для улучшения здоровья, восстановления энергии следует носить нефриты, а желающим смягчить свой характер, рекомендуется обратить внимание на аметисты. Смотрите также: какой камень подходит женщинам-рыбам.

3 — 13 января

Женщинам второй декады стоит приобрести опал, сардоникс, оникс, хризопраз. Эти самоцветы помогут достичь успеха, как в профессиональной, так и личной жизни. Горный хрусталь сохранит от дурных взглядов.

14 — 20 января

Тем, кто родился в третьей декаде, безупречно подойдут амулеты в виде турмалина, александрита, граната, циркона. Эти камни настроят на положительную волну, придадут уверенности в своих силах и избавят от депрессии.

Какие не подходят?

kolca-c-citrinom.jpeg Козерогам категорически нельзя носить:

  • цитрины, поскольку они собьют женщину с истинного пути;
  • сапфиры, они будут забирать энергию у Козерогов;
  • изумруды – сделают женщину неуверенной в себе.

Также, Козерогам нельзя носить камни, которые покровительствуют знакам водной стихии. К таковым относят лунные самоцветы, жемчуг, бериллы, амазониты, перламутры.

Источник: https://socketmira.ru

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mavit
Автор: mavit Декабрь 4, 2017 19:21
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